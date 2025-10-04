Младший командный состав ВСУ разрешает бойцам дезертировать в Харьковской области

04 октября 2025, 10:30

Фото: iStock/Anna_Anikina

В Харьковской области фиксируются случаи, когда младший командный состав ВСУ сознательно разрешает солдатам покидать позиции, осознавая невозможность выполнения поставленных задач и некомпетентность вышестоящего руководства. Об этом сообщает ТАСС.