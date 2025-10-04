Достижения.рф

Младший командный состав ВСУ разрешает бойцам дезертировать в Харьковской области

Фото: iStock/Anna_Anikina

В Харьковской области фиксируются случаи, когда младший командный состав ВСУ сознательно разрешает солдатам покидать позиции, осознавая невозможность выполнения поставленных задач и некомпетентность вышестоящего руководства. Об этом сообщает ТАСС.



Особенно много подобных эпизодов отмечается в 425-м отдельном штурмовом полку ВСУ. Младшие офицеры в условиях отсутствия внятных приказов и адекватного командования, фактически распускают личный состав, отправляя его в самовольное оставление части (СОЧ).

Ранее сообщалось, что на Харьковское и Сумское направления переброшены части более 40 украинских бригад и полков. Однако, по словам российских силовиков, на фоне масштабных потерь и организационного хаоса морально-психологическое состояние украинских военнослужащих продолжает ухудшаться.

Анастасия Чинкова

