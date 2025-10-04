Бойцы ВС РФ выбили ВСУ с позиций, подобравшись к ним по трубе

04 октября 2025, 12:46

Фото: iStock/zabelin

Российские военнослужащие повторили легендарную операцию «Поток», скрытно проникнув к укреплённым позициям ВСУ в Донецкой Народной Республике (ДНР) через систему подземных коллекторов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сведения группы «Центр».