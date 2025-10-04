Бойцы ВС РФ выбили ВСУ с позиций, подобравшись к ним по трубе
Российские военнослужащие повторили легендарную операцию «Поток», скрытно проникнув к укреплённым позициям ВСУ в Донецкой Народной Республике (ДНР) через систему подземных коллекторов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сведения группы «Центр».
Тактика скрытного передвижения по коллекторной сети позволила российским подразделениям значительно сократить потери при штурме хорошо укреплённых позиций противника. В результате операции бойцы ВС РФ выбили украинские силы с их рубежей.
Операция проводилась силами группировки «Центр» в ДНР. В результате её признали успешной.
