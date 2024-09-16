В сети появилось фейковое видео об успехах ВСУ в Курской области

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Фейковое видео, где глава Курской области Алексей Смирнов якобы сказал про успехи боевиков ВСУ в Кореневском и Глушковском районах региона появилось в сети. В региональном правительстве подчеркнули, что над очередной фальшивкой работали украинские спецслужбы.
Украинские силовики не первый раз пользуются технологией дипфейков. С ее помощью противник пытается опорочить официальных лиц российского государства.
В последний раз злоумышленники поработали над записью брифинга дипломата Марии Захаровой. Во внешнеполитическом ведомстве России оперативно отреагировали на вражеские происки.
Ранее сообщалось, что в Госдуме нападение на школьников в Челябинске связали с происками врагов России.
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В последний раз злоумышленники поработали над записью брифинга дипломата Марии Захаровой. Во внешнеполитическом ведомстве России оперативно отреагировали на вражеские происки.
Ранее сообщалось, что в Госдуме нападение на школьников в Челябинске связали с происками врагов России.
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Никита Кротов