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ВСУ атаковали Белгород западным оружием, что является террористической кампанией НАТО, заявил РИА Новости австралийский журналист Джони Х. Мужчина стал свидетелем обстрела.
«Нечего критиковать Россию, когда вы видите это. Это чешская ракета "Вампир", поставленная на Украину для устрашения мирного населения России. Белгород - гражданский город. Я уже наизусть знаю, как выглядят прилеты этих ракет», — прокомментировал Джони Х.
Он работает в зоне боевых действий на протяжении 15 месяцев, проживал в Донецке, где наблюдал атаки мирного населения со стороны киевского режима.
«…И я скажу вам то, что вижу. А вижу я террористическую кампанию НАТО и мирных жителей Белгорода», — резюмировал журналист.
Боевики ВСУ регулярно атакуют мирных жителей. По мнению экспертов, они таким образом компенсируют потери на фронте.
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Никита Кротов