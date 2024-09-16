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Журналист из Австралии назвал атаку на Белгород оружием Запада терактом НАТО

РИА Новости: Атака на Белгород оружием Запада является терактом НАТО
16 сентября 2024, 20:11
Фото: istockphoto/Mikhail Dmitriev

Фото: istockphoto/Mikhail Dmitriev

ВСУ атаковали Белгород западным оружием, что является террористической кампанией НАТО, заявил РИА Новости австралийский журналист Джони Х. Мужчина стал свидетелем обстрела.
«Нечего критиковать Россию, когда вы видите это. Это чешская ракета "Вампир", поставленная на Украину для устрашения мирного населения России. Белгород - гражданский город. Я уже наизусть знаю, как выглядят прилеты этих ракет», — прокомментировал Джони Х.

Он работает в зоне боевых действий на протяжении 15 месяцев, проживал в Донецке, где наблюдал атаки мирного населения со стороны киевского режима.



«…И я скажу вам то, что вижу. А вижу я террористическую кампанию НАТО и мирных жителей Белгорода», — резюмировал журналист.

Боевики ВСУ регулярно атакуют мирных жителей. По мнению экспертов, они таким образом компенсируют потери на фронте.

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#новости
#австралия
«Интим-услуги»: стало известно, чем занимаются женщины-наемницы в ВСУ
Корнилов: наемницы в ВСУ могут не только воевать, но и оказывать интим-услуги
16 сентября 2024, 20:14

Фото: istock/Dmytro Sheremeta

Иностранные женщины-наемницы, которые служат в рядах ВСУ, могут заниматься не только военной или медицинской деятельностью, но и оказывать интим-услуги. Об этом заявил политолог Владимир Корнилов. По его мнению, при этом женщины-наемницы — явление крайне редкое.
Корнилов также отметил, что важно учитывать невысокое число наемниц среди украинских военных, которое близится больше к погрешности.
«А сами наемницы на стороне ВСУ могут заниматься чем угодно. Не обязательно речь о военном деле или медицинских специальностях. Допускаю, что они предоставляют в том числе и сексуальные услуги», — предположил политолог в беседе с NEWS.ru.
Ранее сообщалось, что украинские девушки-военнослужащие, участвующие в боях на передовой в Курской области, привлекли внимание как российских, так и западных СМИ. На своих страницах в социальных сетях они публикуют фотографии, сделанные на российской территории, и уже известно о нескольких случаях, когда украинки попадали в плен к российским военным. Что с ними обычно происходит в плену — в материале «Радио 1».

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В сети появилось фейковое видео об успехах ВСУ в Курской области
16 сентября 2024, 18:58

Фото: istockphoto/N-sky

Фейковое видео, где глава Курской области Алексей Смирнов якобы сказал про успехи боевиков ВСУ в Кореневском и Глушковском районах региона появилось в сети. В региональном правительстве подчеркнули, что над очередной фальшивкой работали украинские спецслужбы.
Украинские силовики не первый раз пользуются технологией дипфейков. С ее помощью противник пытается опорочить официальных лиц российского государства.

В последний раз злоумышленники поработали над записью брифинга дипломата Марии Захаровой. Во внешнеполитическом ведомстве России оперативно отреагировали на вражеские происки.

Ранее сообщалось, что в Госдуме нападение на школьников в Челябинске связали с происками врагов России.

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#россия
#украина
#всу
#курская область
#фейки
#война
#сво
#новости
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Правительство Курской области представило список из 89 подлежащих эвакуации сел
16 сентября 2024, 18:37

Фото: istockphoto/Snezhana Kudryavtseva

Правительство Курской области представило полный список сел Рыльского и Хомутовского, которые находятся в 15-километровой приграничной зоне и подлежат эвакуации. Соответствующее сообщение опубликовано в телеграм-канале областного правительства. Всего под эвакуацию подпадают 89 сел.
Региональные власти отметили, что помогать местным жителям и координировать процесс эвакуации будут сотрудники местных администраций, силовики и дружинники центра «Патриот».
«Уважаемые земляки, просим вас с пониманием отнестись к текущей ситуации и следовать всем рекомендациям силовиков и местных властей», — пояснили в курском правительстве.
Ознакомиться со списком эвакуируемых населенных пунктов можно здесь.

Ранее курский губернатор Смирнов сообщил, что было принято решение об обязательной эвакуации населенных пунктов Рыльского и Хомутовского районов в целях обеспечения безопасности.

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#всу
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ГУР Украины заявило об убийстве российского военкора Коробова в Белгороде
16 сентября 2024, 18:25

Фото: iStock/gorodenkoff

ГУР Минобороны Украины заявило об убийстве в Белгороде российского военного журналиста Александра Коробова по прозвищу «Краб». Об этом пишут украинские СМИ 16 сентября.
«По имеющейся в ГУР МО Украины информации, 15 сентября 2024 года в Белгороде сломали череп российскому пропагандисту Коробову Александру Александровичу по прозвищу «Краб» — от нанесенных травм он скончался», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Российская сторона данную информацию официально не подтверждала.

При этом белгородские издание «Фонарь» сообщает, что Коробов все-таки жив, но госпитализирован с травмами, полученными при неизвестных обстоятельствах.

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#череп
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FT: ВСУ рискуют позициями внутри страны из-за операции в Курской области
16 сентября 2024, 17:42

Фото: iStock/Jakub Laichter

ВСУ рискуют своими позициями внутри страны из-за вторжения в российское приграничье. Об этом пишет The Financial Times, ссылаясь на старшего научного сотрудника Института внешнеполитических исследований Роба Ли.
«Киев создал протяженный фронт, который ему придется постоянно снабжать и укреплять, что может нанести ущерб оборонительным линиям ВСУ на собственной территории», — заявил Ли.

Он также добавил, что сейчас украинские военные могут прятаться в листве, однако с приходом зимы их будет легче обнаружить.

Издание также напомнило, что российское командование не стало перебрасывать основные силы из Донецкой области в Курскую, таким образом цель ВСУ не была достигнута. Это признал украинский главком Александр Сырский.

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Росгвардейцы загнали в засаду и уничтожили группу ВСУ в лесах Курской области
16 сентября 2024, 17:15

Фото: istockphoto/???? ??????

Росгвардейцы загнали в засаду, а после уничтожили группу боевиков ВСУ в лесах Курской области. Об этом со ссылкой на ведомство сообщает ТАСС. Отмечается, что вместе со спецназовцами в операции участвовали и другие силовики.
В Росгвардии пояснили, что от местного населения им поступила информация о группе украинских военных, скрывающейся в лесу недалеко от одного из сел. Бойцы при помощи БПЛА разведали местность и отправились на поиски.
«Росгвардейцы преследовали группу националистов и загнали ее в засаду», — добавили в ведомстве, уточнив, что противник был уничтожен.
Ранее курский губернатор Смирнов сообщил, что было принято решение об обязательной эвакуации населенных пунктов Рыльского и Хомутовского районов.
«На основании оперативной информации региональным оперштабом в целях обеспечения безопасности принято решение об обязательной эвакуации населенных пунктов Рыльского и Хомутовского районов, которые находятся в 15-километровой зоне, прилегающей к границе с Украиной», — написал губернатор.
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#кадры
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#рф
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«Где тела»: вдова «Гудвина» не может найти тело мужа
Вдова Лысаковского: «Гудвин» и «Эрнест» числятся пропавшими без вести
16 сентября 2024, 17:07

Фото: iStock/razihusin

Вдова переведенного БПЛА-разведчика Дмитрия «Гудвина» Лысаковского с позывным Ёжик заявила, что не может добиться информации, где находятся тела ее мужа и его товарища Сергея «Эрнеста» Грицая.
«Безмерно скучаю. Не могу добиться информации, где тела? Статус наших мужчин сейчас — без вести пропавшие», — написала «Ёжик» в своем Telegram-канале.

Напомним, 13 сентября российские военкоры распространили в Telegram-каналах видео, где «Гудвин» и «Эрнест» рассказали, что из-за конфликта с командованием их из разведчиков перевели в штурмовики и отправили на «штурм в один конец», из которого бойцы так и не вернулись.

Позже стало известно, что контрразведка задержала врио командира 87-го МСП 1-й бригады 51-й общевойсковой армии, где погибли бойцы с позывными «Эрнест» и «Гудвин», однако через ​непродолжительное время данная информация была ​опровергнута.

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В Курской области приняли решение об обязательной эвакуации двух районов
Губернатор Смирнов: решено эвакуировать жителей Рыльского и Хомутовского районов
16 сентября 2024, 15:56

Фото: istockphoto/N-sky

Губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщил, что было принято решение об обязательной эвакуации населённых пунктов Рыльского и Хомутовского районов. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Напомним, что в начале августа подразделения Вооруженных сил Украины пересекли границу России и вторглись в Курскую область. Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил российскому лидеру Владимиру Путину о начале наступления ВСУ в этом регионе с целью захвата определенной территории.

По данным Минобороны России, с момента вторжения в Курскую область боевики потеряли почти 14 000 бойцов.

«На основании оперативной информации региональным оперштабом в целях обеспечения безопасности принято решение об обязательной эвакуации населённых пунктов Рыльского и Хомутовского районов, которые находятся в 15-километровой зоне, прилегающей к границе с Украиной», — написал губернатор.

Помимо этого, он сообщил, что координация процесса выезда местных жителей была возложена на местную администрацию, силовые структуры, а также дружинников курского центра «Патриот». Смирнов попросил отнестись с пониманием к текущей ситуации.

Ранее генерал-майор Апты Алаудинов сообщил, что российские бойцы спецназа «Ахмат» за последний месяц взяли в плен 20 военных Вооруженных сил Украины под Курском.

Стало известно, что спецназ «Ахмат» достиг значительных успехов в Курской области, продвинувшись и закрепившись на теткинском направлении, а также уничтожив крупный расчет беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на суджанском направлении. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#всу
#минобороны
#рф
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ВСУ лишились танка в Курской области — видео
Минобороны показало кадры с уничтожением танка боевиков ВСУ в Курской области
16 сентября 2024, 15:18

Фото: istockphoto/N-sky

Боевики ВСУ лишились танка в Курской области, доложили в Минобороны РФ, опубликовав соответствующие кадры. В ведомстве уточнили, что украинская техника уничтожена силами военнослужащих группировки ВС РФ «Север».
«В ходе разведывательных мероприятий в приграничном районе Курской области военнослужащие группировки войск «Север» с помощью БПЛА выявили танк ВСУ на закрытой огневой позиции. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии по боевой машине противника», — пояснили в Минобороны РФ.

Россия продолжает спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины с конца февраля 2022 года. В начале августа 2024 года противник попытался вторгнуться на российские территории.

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