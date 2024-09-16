Журналист из Австралии назвал атаку на Белгород оружием Запада терактом НАТО

Иностранные женщины-наемницы, которые служат в рядах ВСУ, могут заниматься не только военной или медицинской деятельностью, но и оказывать интим-услуги. Об этом заявил политолог Владимир Корнилов. По его мнению, при этом женщины-наемницы — явление крайне редкое.