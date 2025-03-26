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ВС РФ в ходе боёв за Погребки в Курской области встречали на стороне ВСУ много иностранных наёмников. Об этом в беседе с Telegram-каналом WarGonzo сообщил морпех десантно-штурмового батальона 810-й бригады с позывным Китай.
Боец рассказал, что среди иностранных военных встречались поляки и «африканцы». Китай не знает, откуда приехали темнокожие солдаты, но указал, что они участвуют в боях на стороне украинских войск.
Накануне командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов сообщил, что российские военные в Курской области нередко находят иностранных наёмников без голов и кистей рук. Он предположил, что таким образом ВСУ пытаются скрыть личности граждан других государств, участвующих в боевых действиях.
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Накануне командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов сообщил, что российские военные в Курской области нередко находят иностранных наёмников без голов и кистей рук. Он предположил, что таким образом ВСУ пытаются скрыть личности граждан других государств, участвующих в боевых действиях.
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Анастасия Чинкова