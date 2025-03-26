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Военкор Первого канала Анна Прокофьева погибла в Белгородской области

Анна Прокофьева (фото: Telegram @zhurnalistka_z)

Анна Прокофьева (фото: Telegram @zhurnalistka_z)

Военный корреспондент Первого канала Анна Прокофьева погибла в районе Демидовки Белгородской области во время выполнения редакционного задания. Об этом пресс-служба телеканала сообщила в беседе с ТАСС.
Отмечается, что также ранен оператор Дмитрий Волков, сопровождавший военкора.

«Это случилось в Белгородской области на границе с Украиной, где съемочная группа Первого подорвалась на вражеской мине», – уточнили в пресс-службе Первого канала.
В результате взрыва, Прокофьева погибла на месте, а Волков получил осколочные ранения.

Военкору Анне Прокофьевой было 35 лет.

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Прорыв в Судже, контратаки в Часов Яре, переброска резервов ВСУ в Курскую область: последние новости СВО
26 марта 2025, 09:58

Фото: iStock/Ideas_Studio

Российские войска активно продвигаются на ключевых направлениях, достигая тактических успехов. На Покровском фронте они продолжают наступление в Удачном и полностью контролируют Котлино. На Запорожском направлении освобождено село Малые Щербаки, а на Угледарском участке вооруженные силы Украины отступают под давлением у поселка Разлив. Подробнее о ситуации на других участках фронта расскажет «Радио 1».

Курская область

В Курской области за последние сутки линия фронта осталась практически неизменной. Вооружённые силы Украины продолжают контролировать Олешню, Гуево, Горналь и южную часть Гоголевки. Тем не менее, российские войска добиваются успехов: накануне они достигли пограничного пункта пропуска «Суджа» и заняли район газоизмерительной станции. В настоящее время идут бои за полный контроль над КПП.

Офицер ВС РФ: бойцам «Севера» удалось отразить контратаку ВСУ в Курской области
Офицер ВС РФ: бойцам «Севера» удалось отразить контратаку ВСУ в Курской области

На территории Сумской области российские войска активно наступают на рубеже Владимировка — Веселовка — Журавка. По последним данным, значительная часть Журавки уже под контролем ВС РФ. В Басовке продолжаются ожесточённые столкновения: ВСУ перебрасывают резервы, пытаясь вернуть утраченные позиции.


Херсонское направление

На Херсонском фронте российские войска продолжают активно применять беспилотники для точечного уничтожения техники и огневых позиций Вооружённых сил Украины. Тем не менее, ВСУ сохраняют высокую боевую активность: за сутки левый берег подвергся обстрелу 44 снарядами, которые были выпущены по 11 населённым пунктам.

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Запорожское направление

На Запорожском направлении линия боевого соприкосновения остаётся зоной высокой огневой активности. Основные усилия сосредоточены на участке Степовое – Щербаки, где российские войска достигли значительных успехов.

Угледарское направление

На Угледарском направлении российские войска продолжают оказывать давление на ВСУ. В районах Вольного Поля и Шевченко происходят интенсивные бои, в то время как противник упорно защищает свои позиции в Весёлом. Однако наиболее значительные изменения наблюдаются в окрестностях посёлка Разлив, где российские силы смогли продвинуться на 4 км по фронту и углубиться на 2 км в оборонительные линии ВСУ, что вынудило противника отступить к западу от Константинополя.

Боец 30 км нёс на себе двоих раненых товарищей под обстрелами ВСУ
Боец 30 км нёс на себе двоих раненых товарищей под обстрелами ВСУ

Часовоярское направление

На Часовярском направлении ситуация остаётся крайне напряжённой. В микрорайоне Шевченко и районе Ступочек продолжаются тяжёлые городские сражения. Российские подразделения добились определённых тактических успехов, однако ВСУ, осознавая стратегическую важность Часов Яра для своей обороны, активно контратакуют, используя большое количество беспилотников и артиллерии.


Северское направление

На Северском участке фронта бои продолжаются между Белогоровкой и Григоровкой. Интенсивность столкновений остаётся высокой, однако линия боевого соприкосновения практически не изменяется. Похожая ситуация наблюдается и в районе Верхнекаменского, где позиции сторон остаются стабильными.

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#военные
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Появились кадры, на которых запечатлены многочисленные пожары в городе Кривой Рог
Очевидцы в Кривом Роге сообщают о 20 детонациях и начавшихся возгораниях
26 марта 2025, 09:36

Фото: iStock/Leonid Ikan

Очевидцы в Кривом Роге, находящемся под контролем боевиков ВСУ, сообщают о многочисленных возгораниях и звуках детонаций. Видеозаписи, снятые местными жителями, были опубликованы в Telegram-канале «Военкоры Русской весны».
По информации авторов публикации, зафиксировано уже 20 взрывов и последующих пожаров. На коротких видеороликах, выложенных на канале, можно увидеть несколько повторяющихся детонаций. Сила взрывов настолько велика, что яркость вспышек заметна над линией жилой застройки.

24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.


Ранее стало известно, что в Белгородской области продолжаются интенсивные боевые действия, в центре которых находится поселок Демидовка. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Военные ВС РФ пленили бойца ВСУ, чьи показания помогли им выполнить задачу
26 марта 2025, 08:43

Фото: iStock/Jacob Wackerhausen

Военнослужащие 150-го мотострелкового полка, входящие в состав группировки войск «Север», провели успешную операцию по зачистке населенного пункта Викторовка в Курской области. В ходе операции был взят в плен украинский военнослужащий, который сообщил о тактике отступления сил ВСУ, оставляющих за собой отряды для блокирования продвижения российских войск. Об этом пишет ТАСС.
Командир батальона с позывным Мажор рассказал, что, несмотря на попытки противника замедлить наступление, его подразделение выполнило боевой приказ, обойдя Викторовку с двух сторон и уничтожив пулеметный расчет, прикрывавший отход украинских сил.

Полученная информация от пленного позволила российским войскам продвинуться к рубежам Казачьей Локни, где в сотрудничестве с подразделениями 155-й и 34-й бригад морской пехоты была проведена дозачистка населенного пункта и эвакуация гражданского населения. Жителям оказали медицинскую и продовольственную помощь.

В результате наступательных действий силы Российской Федерации освободили несколько населенных пунктов, включая Казачью Локню и другие. Российские войска продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области.

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В Белгородской области идут ожесточенные бои за Демидовку
26 марта 2025, 08:40

Фото: iStock/N-sky

В Белгородской области продолжаются интенсивные боевые действия, в центре которых находится поселок Демидовка. По информации Telegram-канала «Архангел спецназа», российские войска успешно отражают наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые пытаются захватить населенный пункт.
Согласно сообщениям, в Демидовке идут ожесточенные столкновения. Несмотря на усилия украинских сил, противнику не удалось полностью овладеть поселком, однако они заняли позиции в нескольких домах. Российские бойцы ведут тяжелые бои, стремясь выбить оккупантов с занятой территории.

24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.

ВСУ из-за своих же мин у Гуева не могут бежать в Сумскую область. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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ВСУ из-за своих же мин у Гуева не могут бежать в Сумскую область
26 марта 2025, 08:28

Фото: iStock/Dmytro Falkovskyi

Вооруженные силы Украины (ВСУ) заминировали лесной массив в районе Гуева Курской области, где продолжаются активные боевые действия. Об этом пишет ТАСС.
По информации, предоставленной российскими силовыми структурами, минные поля, установленные украинскими военными, создают значительные трудности как для наступления российских войск, так и для возможного отступления украинских подразделений в Сумскую область.

Собеседник агентства отметил, что в результате заминирования противник не может эффективно покинуть свои позиции.

«Бойцы продолжают уничтожение живой силы противника в лесных массивах на подступах к Гуево, где остаются группы ВСУ. Лесной массив заминирован, что с одной стороны осложняет наше продвижение, а с другой — не позволяет противнику попытаться сбежать», — заявил источник.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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