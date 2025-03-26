Военкор Первого канала Анна Прокофьева погибла в Белгородской области

Анна Прокофьева (фото: Telegram @zhurnalistka_z)
Военный корреспондент Первого канала Анна Прокофьева погибла в районе Демидовки Белгородской области во время выполнения редакционного задания. Об этом пресс-служба телеканала сообщила в беседе с ТАСС.
Отмечается, что также ранен оператор Дмитрий Волков, сопровождавший военкора.
Военкору Анне Прокофьевой было 35 лет.
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«Это случилось в Белгородской области на границе с Украиной, где съемочная группа Первого подорвалась на вражеской мине», – уточнили в пресс-службе Первого канала.В результате взрыва, Прокофьева погибла на месте, а Волков получил осколочные ранения.
Военкору Анне Прокофьевой было 35 лет.
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Анастасия Чинкова