Российские войска активно продвигаются на ключевых направлениях, достигая тактических успехов. На Покровском фронте они продолжают наступление в Удачном и полностью контролируют Котлино. На Запорожском направлении освобождено село Малые Щербаки, а на Угледарском участке вооруженные силы Украины отступают под давлением у поселка Разлив. Подробнее о ситуации на других участках фронта расскажет «Радио 1».