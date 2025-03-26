Прорыв в Судже, контратаки в Часов Яре, переброска резервов ВСУ в Курскую область: последние новости СВО

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Российские войска активно продвигаются на ключевых направлениях, достигая тактических успехов. На Покровском фронте они продолжают наступление в Удачном и полностью контролируют Котлино. На Запорожском направлении освобождено село Малые Щербаки, а на Угледарском участке вооруженные силы Украины отступают под давлением у поселка Разлив. Подробнее о ситуации на других участках фронта расскажет «Радио 1».
Курская областьВ Курской области за последние сутки линия фронта осталась практически неизменной. Вооружённые силы Украины продолжают контролировать Олешню, Гуево, Горналь и южную часть Гоголевки. Тем не менее, российские войска добиваются успехов: накануне они достигли пограничного пункта пропуска «Суджа» и заняли район газоизмерительной станции. В настоящее время идут бои за полный контроль над КПП.
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На территории Сумской области российские войска активно наступают на рубеже Владимировка — Веселовка — Журавка. По последним данным, значительная часть Журавки уже под контролем ВС РФ. В Басовке продолжаются ожесточённые столкновения: ВСУ перебрасывают резервы, пытаясь вернуть утраченные позиции.
Херсонское направлениеНа Херсонском фронте российские войска продолжают активно применять беспилотники для точечного уничтожения техники и огневых позиций Вооружённых сил Украины. Тем не менее, ВСУ сохраняют высокую боевую активность: за сутки левый берег подвергся обстрелу 44 снарядами, которые были выпущены по 11 населённым пунктам.
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Запорожское направлениеНа Запорожском направлении линия боевого соприкосновения остаётся зоной высокой огневой активности. Основные усилия сосредоточены на участке Степовое – Щербаки, где российские войска достигли значительных успехов.
Угледарское направлениеНа Угледарском направлении российские войска продолжают оказывать давление на ВСУ. В районах Вольного Поля и Шевченко происходят интенсивные бои, в то время как противник упорно защищает свои позиции в Весёлом. Однако наиболее значительные изменения наблюдаются в окрестностях посёлка Разлив, где российские силы смогли продвинуться на 4 км по фронту и углубиться на 2 км в оборонительные линии ВСУ, что вынудило противника отступить к западу от Константинополя.
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Часовоярское направлениеНа Часовярском направлении ситуация остаётся крайне напряжённой. В микрорайоне Шевченко и районе Ступочек продолжаются тяжёлые городские сражения. Российские подразделения добились определённых тактических успехов, однако ВСУ, осознавая стратегическую важность Часов Яра для своей обороны, активно контратакуют, используя большое количество беспилотников и артиллерии.
Северское направлениеНа Северском участке фронта бои продолжаются между Белогоровкой и Григоровкой. Интенсивность столкновений остаётся высокой, однако линия боевого соприкосновения практически не изменяется. Похожая ситуация наблюдается и в районе Верхнекаменского, где позиции сторон остаются стабильными.
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Анастасия Хохлова