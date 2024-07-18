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Замглавы ВГА Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк заявил, что есть факты сексуальных преступлений и похищения женщин в селах Глубокое и Лукьянцы Харьковского района. Об этом пишет ТАСС.
По его словам, центром фиксации военных преступлений уже зафиксировано свыше 50 эпизодов военных преступлений, которые были совершены иностранными наемниками.
Лисняк рассказал, что в село Лукьянцы спецподразделение «Kraken» совместно с иностранными гражданами французской принадлежности осуществляли рейды. Цель — конфискация имущества местных жителей и мародерство. Он добавил, что иностранными наемниками совершались акты сексуального насилия и похищения женщин в селах Глубокое и Лукьянцы Харьковского района. Часть жертв погибли.
Ранее сообщалось, что в северной части Харьковской области зафиксировано увеличение количества наемников. В основном в данном регионе преобладают наемники из Франции.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
В Венгрии оценили вопрос легитимности Зеленского. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Лисняк рассказал, что в село Лукьянцы спецподразделение «Kraken» совместно с иностранными гражданами французской принадлежности осуществляли рейды. Цель — конфискация имущества местных жителей и мародерство. Он добавил, что иностранными наемниками совершались акты сексуального насилия и похищения женщин в селах Глубокое и Лукьянцы Харьковского района. Часть жертв погибли.
Ранее сообщалось, что в северной части Харьковской области зафиксировано увеличение количества наемников. В основном в данном регионе преобладают наемники из Франции.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
В Венгрии оценили вопрос легитимности Зеленского. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова