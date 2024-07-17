Боец ВС РФ рассказал об уничтожении «жирной цели» в районе Урожайного в ДНР

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
«Жирную цель» уничтожили в ДНР бойцы ВС РФ. Речь идет о колесной самоходной гаубице «Богдане» боевиков ВСУ в районе села Урожайное, сообщает RT военный с позывным «Воробей».
По словам военнослужащего, когда российские беспилотники засекли военный объект на лесополосе, бойцы подумали, что это танк. Позже выяснилось, что это «Богдана». Ее поразили первым же выстрелом из «Гиацинта-С». «Воробей» также добавил, что обстановка в населенном пункте играет на руку ВС РФ.
Ранее стало известно, что ВС РФ освободили Урожайное от украинских неонацистов. По информации российского оборонного ведомства, сейчас там идет разминирование и зачистка от оставшихся сил противника.
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«Противник не теряет надежду вернуть утраченные позиции, держим оборону, стараемся не допустить прорыва противника», — резюмировал военнослужащий.
Ранее стало известно, что ВС РФ освободили Урожайное от украинских неонацистов. По информации российского оборонного ведомства, сейчас там идет разминирование и зачистка от оставшихся сил противника.
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Никита Кротов