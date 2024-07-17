«Все как будто забыли»: Ослепший боец СВО пожаловался на отсутствие выплат

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Боец специальной военной операции Валерий Попов, проходящий службу в Ростовской области, рассказал о том, что ему не выплачивают положенные денежные средства. Об этом стало известно благодаря публикации на портале «Ветераны России» со ссылкой на издание «Блокнот».
«Валерий Попов участвовал в штурме Артёмовска (прежнее название города — Бахмут). После ранения он проходил лечение в госпитале, и врачи прогнозировали, что ему осталось жить не более года. Однако, несмотря на это, он до сих пор не получил положенные выплаты за ранение», — сообщили в Лента.ру.
Боец рассказал, что после возвращения с фронта о нём, казалось, все забыли. После публикации заметки об этой проблеме историей Валерия Попова заинтересовались в Генеральной прокуратуре России. По данному факту была организована проверка на предмет возможных нарушений законодательства.
Ранее другой участник СВО уже рассказывал о том, что не получил ни выплат, ни денежного поощрения за орден Мужества. После лечения этот военнослужащий оказался под стражей из-за совершённого преступления.
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