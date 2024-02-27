Петербуржец поучаствовал в создании дрона, уничтожившего Abrams

Фото: istockphoto.com/dr_evil
Умелец из Санкт-Петербурга создал боевую часть беспилотника, который подбил американский танк Abrams в зоне спецоперации.
«Именно наш питерский умелец делал сброс, что стоял на дроне, поразившем вчерашний «Абрамс». Вот так собирается общая Победа. Каждый внес свою лепту», – сообщили «Петербургскому дневнику» представители группы «Умельцы фронту».
Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что военные, которые смогли уничтожить первый Abrams, заслуживают награды, однако решение об этом должно принимать военное командование. Он также подчеркнул, что Россия и дальше продолжит охотиться за следующими «западными зверьками».
Читайте также:
В Госдуме призвали наградить военных, уничтожавших Abrams
Соловьёв опубликовал видео, на котором горит американский танк Abrams
В Москве призвали установить танк Abrams напротив посольства США
Мелисса Тимофеева