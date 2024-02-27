Минобороны РФ подтвердило уничтожение первого танка Abrams в зоне СВО

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Российские военные уничтожили первый американский танк Abrams M1 в зоне проведения СВО, подтвердили в Минобороны РФ.
По данным СМИ, ВСУ получили танк от США осенью 2023 года. Техника долго находилась в запасе и не была задействована в бою. Американскую боевую машину удалось уничтожить при помощи FVP-беспилотника «Ланцет», и противотанкового оружия.
В оборонном ведомстве также сообщили, что на Авдеевском направлении, кроме Abrams, были также уничтожены три БМП (боевые машины пехоты-прим.ред). Среди личного состава ВСУ также есть потери. Более 485 украинских военных были ликвидированы.
Прежде глава Минобороны РФ Сергей Шойгу рассказал, что ВСУ с начала проведения СВО лишились около 444 тысячи военнослужащих.
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В оборонном ведомстве также сообщили, что на Авдеевском направлении, кроме Abrams, были также уничтожены три БМП (боевые машины пехоты-прим.ред). Среди личного состава ВСУ также есть потери. Более 485 украинских военных были ликвидированы.
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Анастасия Хохлова