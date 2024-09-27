Боец ВС РФ: российская армия берёт ВСУ в Угледаре в огромные клещи

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Бойцы ВС РФ берут в клещи боевиков ВСУ в Угледаре, где оборудован один из самых мощных укрепрайонов украинской армии в Донбассе, об этом рассказал военкор RT Максим аль-Тури.
«Клещи очень огромные. Мы берём большую площадь, отрезаем все подходные пути им. У них не будет шансов вообще», — рассказал командир штурмового взвода с позывным «Азик» в беседе с RT.
По словам бойцов ВС РФ, на сегодняшний день штурмы в районе Угледара стали более эффективными и проходят с минимальными потерями для российских сил.
По последним данным, в Угледаре украинские боевики оказались в окружении. Все выезды из города находятся под обстрелом. ВСУ открыто признают, что Угледар находится на грани полного окружения: обе грунтовые дороги, ведущие в город, сейчас находятся в «серой» зоне, а восточная часть уже находится под контролем российских сил.
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Элина Позднякова