ВСУ эвакуировали часть солдат из Угледара

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Украинские войска вывели часть солдат из Угледара. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
Согласно информации источника, оставшиеся бойцы украинской армии рассредоточились по Угледару, находясь в городских в укрытиях. Уточняется, что на данном направлении значительно сократилась интенсивность сопротивления ВСУ.
Источник в силовых структурах также заявил, что наиболее активными являются операторы БПЛА.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Источник в силовых структурах также заявил, что наиболее активными являются операторы БПЛА.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова