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ВСУ эвакуировали часть солдат из Угледара

ТАСС: украинские войска вывели часть группировки из Угледара
25 сентября 2024, 09:19
Фото: iStock/Anna_Anikina

Фото: iStock/Anna_Anikina

Украинские войска вывели часть солдат из Угледара. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
Согласно информации источника, оставшиеся бойцы украинской армии рассредоточились по Угледару, находясь в городских в укрытиях. Уточняется, что на данном направлении значительно сократилась интенсивность сопротивления ВСУ.

Источник в силовых структурах также заявил, что наиболее активными являются операторы БПЛА.



Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#угледар
Пушилин заявил об освобождении Украинска в ДНР
25 сентября 2024, 09:44

Фото: сайт Кремля

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что российские военные освободили населенный пункт Украинск. Об этом пишет ТАСС.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Вооружённые силы РФ успешно продвигаются в Донецкой Народной Республике, уверенно освобождая всё новые населённые пункты и города. По словам Пушилина, красноармейское (покровское) направление крайне важно. Он отметил, что сейчас идет успешное продвижение за Красногоровку.

Ранее сообщалось, что российские военные освободили один из крупных населенных пунктов дзержинской агломерации Артемово в ДНР. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Силовики сообщили, что ВСУ в Селидове оказались в «клещах»
ТАСС: ВСУ в Селидове были взяты бойцами ВС России в клещи
25 сентября 2024, 09:30

Фото: iStock/olegda88

Украинские военные в Селидове на красноармейском направлении были взяты бойцами ВС России в клещи. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на силовые структуры.
«Селидово взято в клещи с трех сторон», — отметили в силовых структурах.

Помимо этого, там сообщили, что одним из важных маневров на пути к окружению города стало отсечение трассы Цукурино — Селидово. Отмечается, что это позволило разрезать крупный логистический узел.

Вооружённые силы РФ успешно продвигаются в Донецкой Народной Республике, уверенно освобождая всё новые населённые пункты и города. Ранее стало известно, что населенный пункт Украинск в ДНР перешел под контроль ВС России.

24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.

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В США разработали метод для продолжения поставок оружия на Украину
Politico: Белый дом работает над отправкой Киеву оружия и техники на $ 5,9 млрд
25 сентября 2024, 09:15

Фото: iStock/icholakov

Во время визита главы киевского режима Владимира Зеленского в Америку, Белый дом начал работать над планом Б» по поставкам дополнительной военной помощи Украине. Об этом информирует Politico.
В материале отмечается, что администрация американского лидера Джо Байдена разрабатывает план по расширению полномочий для отправки на Украину американского оружия и техники на сумму 5,9 миллиарда долларов до конца месяца, когда истекает срок финансирования.

Отмечается, что в рамках данного плана Пентагон сможет использовать личные запасы для быстрой отправки оружия и оборудования в страну. После этого эти средства будут направлены на замену отправленного оборудования в арсеналах США, однако такая практика прекратит свое действие с началом нового финансового года 1 октября. Администрация Байдена обратилась к Конгрессу с просьбой продлить его полномочия для выделения этих средств.

Указывается, что это новый обходной путь, благодаря которому Пентагон продолжит свои поставки оружия на Украину. Однако в рамках этого механизма Соединенные Штаты Америки не смогут предоставить Киеву новые типы оборудования, которые ранее не поставлялись.

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Китай и Бразилия хотят возродить план по урегулированию конфликта на Украине
SCMP: Китай и Бразилия намерены возродить план урегулирования конфликта на Украине
25 сентября 2024, 08:52

Фото: iStock/daboost

Китай и Бразилия намерены провести 27 сентября на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке встречу, в рамках которой поднимут вопрос своего мирного плана по урегулированию конфликта на Украине. Об этом информирует издание South China Morning Post.
Отмечается, что данную встречу обещали посетить не менее 20 государств. В их число вошли Азербайджан, Египет, Кения, Мексика, Саудовская Аравия, Таиланд, ОАЭ и другие.

Примечательно, что участие представителей Соединенных Штатов и Европейского союза не планируется. Однако на данный момент остается неизвестным, на каком уровне состоится встреча.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Китайские бронеавтомобили заметили в зоне СВО
Китайские бронеавтомобили Hushi с дополнительной защитой заметили в зоне СВО
25 сентября 2024, 08:37

Фото: iStock/Dmitry Andreev

Бронеавтомобили Hushi китайского производства заметили в зоне СВО. Об этом сообщает Telegram-канал «Уголок Ситха».
Уточняется, что бронеавтомобили используют ВС РФ. Hushi обладают дополнительной защитой от FPV-дронов и боеприпасов.

Кузов бронеавтомобиля прикрыт решетчатыми экранами, а над местом пулеметчика находится «мангал». Hushi способен развить скорость до 115 км в час по шоссе. Вес машины составляет 6,5 тонн, а двигатель обладает мощностью 200 лошадиных сил.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России впервые использовали беспилотники-носители, или так называемые «дроны-авианосцы» в зоне спецоперации. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Появилась информация о том, что на север ЛНР прибыло пополнение ВСУ
Марочко: на север ЛНР переброшено подготовленное инструкторами пополнение ВСУ
25 сентября 2024, 08:37

Фото: istock/Olena_Z

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что на север ЛНР переброшено подготовленное иностранными инструкторами пополнение Вооруженных сил Украины. Об этом информирует РИА Новости.
По его словам, противник усиливает свои позиции на сватовско-кременской участке. До ста украинских военнослужащих прибыло в Андреевку, Новомихайловку и Дружелюбовку. Он отметил, что обучение они проходили на одном из полигонов на западе Украины, которое шло около трех месяцев и проводилось западными инструкторами.

Марочко отметил, что главная задача, которая стоит перед украинским командованием, — это усиление подразделений Вооруженных сил Украины в районе Невского и Макеевки. По его словам, эти сводные отряды должны стабилизировать фронт, а также уменьшить количество самовольного оставления позиций бойцами ВСУ.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#всу
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#дроны
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В бригаде «Пятнашка» рассказали о польских и латышских наемниках в составе ВСУ
Боец «Пятнашки» Адигам рассказал о польских и латышских наемниках в рядах ВСУ
25 сентября 2024, 08:16

Фото: iStock/Kamila Kozioł

В рядах украинской армии на территории Курской области присутствуют польские и латышские наемники. Об этом рассказал пленный солдат ВСУ, передает ТАСС.
Подробности сообщил военный интернациональной бригады «Пятнашка» Добровольческого корпуса Минобороны РФ с позывным «Адигам». Он получил данные от украинских военнопленных в Курской области.

По его словам, в рядах ВСУ присутствует множество иностранных бойцов. «Адигам» отметил, что у одного из пленных изъяли телефон, в котором находилась информация по расположению украинских войск в регионе.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Ушедший на фронт учитель истории из Курска погиб при освобождении родной земли
25 сентября 2024, 07:56

Фото: istockphoto/jorgeantonio

Учитель истории из Курска, боец сводной артиллерийской группы «Пресса» спецназа «Ахмат» с позывным «Ганс», ушедший на фронт, погиб, защищая свою родную землю. Ранее он дважды был ранен в боях за Курскую область, но все равно вернулся на передовую. Об этом информирует корреспондент РИА Новости.
Последнее интервью боец дал агентству. Мужчина сообщил, что родом из Курска и защищает свою Родину. По его словам, работал он учителем истории и имел собственный детский сад.

«Я решил, чтобы хорошо воспитывать детей нужно сначала делать то, чему его учишь. Чтобы был пример. Пример – лучшее средство для воспитания», — рассказал он.

Командир с позывным «Сальза» сообщил, что в боях за Курскую область учитель уже дважды получал ранения, но после оказания медицинской помощи вновь возвращался на фронт.

По его словам, Ганс является героем нашего времени. Начинал он с пулемета, затем работал с автоматическим гранатометом, минометом и орудием, а затем управлял танками. Сам «Ганс» делился, что дух бойцов «Ахмата» боевой, и все стремятся только вперед.

Напомним, что в начале августа подразделения Вооруженных сил Украины пересекли границу России и вторглись в Курскую область. Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил российскому лидеру Владимиру Путину о начале наступления ВСУ в этом регионе с целью захвата определенной территории.

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#всу
#вс рф
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Украинские дроны атаковали ночью два российских региона
Минобороны: ПВО за ночь нейтрализовала над двумя регионами РФ 2 БПЛА ВСУ
25 сентября 2024, 07:40

Фото: istockphoto/sommersby

За ночь дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 2 БПЛА над двумя регионами Российской Федерации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Один вражеский беспилотный летательный аппарат был уничтожен над Курской областью, один — над Белгородской областью. Иных подробностей в российском военном ведомстве не привели.

По данным Минобороны России, беспилотники были запущены с целью совершения террористической атаки на объекты РФ.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что все попытки Вооруженных сил Украины улучшить позиции под Курском терпят провал. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#дроны
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