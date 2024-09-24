Угледар в окружении: ВСУ бегут из города, ВС РФ продолжают бои, обстановка на 24 сентября

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24 сентября армия России прорвала оборону ВСУ в Угледаре и начала его штурм, украинское командование пытается вывести боеспособные части из окруженного ВС РФ города, потеря контроля над которым является делом времени. Что сейчас происходит в Угледаре и как отразится его освобождение на течении спецоперации, рассказывает редакция «Радио 1».
Что происходит сейчас в Угледаре и его окрестностях
24 сентября Угледар оказался в полуокружении. Кроме того, российские военные прорвали оборону города и зашли на его южные окраины, начав штурм позиций ВСУ.
Советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что ВСУ пытаются вывести оттуда свои основные ударные группы. Однако, по его словам, ротация подразделений украинской армии является практически невозможной.
«ВС РФ взяли опорник к западу от Угледара, фактически перерезав трассу на Курахово. Очень важно было этот опорник взять. Взяли! Красавы парни! Угледару хана, осталось дожать», — написал военкор Юрий Котенок в своем Telegram-канале.Единственная ранее доступная для ВСУ трасса из Угледара перерезана нашими войсками. Теперь путей отхода для ВСУ больше нет.
Таким образом, на сегодняшний день российская армия контролирует все въезды и выезды из Угледара. До крепкого замыкания котла осталось шесть км. Главный вопрос в том, успеют ли выйти из окруженного Угледара части ВСУ или же останутся там.
Для отхода у боевиков ВСУ остался лишь путь по грунтовой дороге, который также находится под огневым контролем ВС РФ.
«Выйти из города теперь можно только пешком в сторону Богоявленки. По идее, кто не выйдет сегодня, останется в Угледаре навсегда», — пишет Telegram-канал «Condottiero».
Когда начались бои под Угледаром
Бои за Угледар продолжаются два года. Первые боевые действия здесь начались еще осенью 2022 года. Тогда армия России понесла серьезные потери. Дело в том, что город находится на удобной высоте и его довольно легко оборонять. Начиная со второй половины 2023 года российские бойцы возобновили штурмовые действия в районе Угледара, однако существенных изменений здесь не было.
В сентябре текущего года ситуация в районе Угледара сильно поменялась. В особенности из-за переброски сил ВСУ под Селидово. Тогда армия России воспользовавшись ослаблением флангов противника начала операцию по окружению города.
По данным издания Forbes, 72-я бригада ВСУ, которая дислоцируется в Угледаре и состоит из двух тысяч боевиков сильно устала после 20 месяцев сражений на угледарском выступе. Издание выражало опасение, что украинские военные окажутся в Угледаре в полном окружении, что фактически уже и произошло.
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Как прошло окружение военных ВСУ
Армия России развивала наступление в районе Угледара последние несколько недель. Ранее попытки лобовых штурмов этого города ни к чему не привели. Теперь же командование ВС РФ сменило тактику и приняло решение окружить Угледар и отрезать находящиеся в нем подразделения ВСУ от снабжения и возможности подвозить резервы.
В рамках операции по окружению Угледара российские бойцы освободили после долгих боев Водяное и Константиновку к северо-востоку от города. Также ведутся бои за шахты «Южнодонбасская №1» и «Южнодонбасская №3», которые примыкают к Угледару. Западнее ВС РФ установили контроль в Пречистовке, откуда идет дорога на северо-восток к Новоукраинке и Богоявленовке. Именно через Богоявленовку и проходила последняя дорога, остававшаяся под контролем ВСУ и снабжающая угледарскую группировку.
Также ведутся бои у Украинки и Катериновки. Накануне стало известно, что ВС РФ заняли район угледарских дач к востоку от города.
Как взятие Угледара повлияет на ход СВО
Военкор Александ Коц не исключает того, что ВСУ будут драться за Угледар до последнего. Он пояснил, что это единственный город на южнодонецком направлении, который пока еще находится под контролем Киева.
«Его освобождение позволит еще дальше отбросить украинскую армию от столицы ДНР, а также снизить угрозу для Волновахи и трассы Донецк – Мариуполь», — пояснил Коц.После Угледара у ВСУ есть серьезные укрепления в районе Богоявленовки и Новоукраиновки, а вот дальше полноценных укреплений у противника уже нет. В итоге, падение Угледара может завершиться котлом в районе города Курахово. Также с освобождением Угледара, а также Красноармейска (Покровска) и Дзержинска (Торецка) появится возможность выйти на третью линию обороны ВСУ — Славянск и Краматорск. А это будет уже непосредственным освобождением Донбасса. После потери Угледара украинские части будут отходить под Великую Новоселку, откуда они и начинали свое летнее контрнаступление в 2023 году.
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Реакция Украины
24 сентября глава «Центра противодействия дезинформации» при СНБО Украины Андрей Коваленко подтвердил, что РФ удалось продвинуться к Угледару.
«Раньше этот город было удобно оборонять, он на высоте. Но с активным приходом на фронт КАБов, врагу удалось его разрушить, и двигаться во фланг. К сожалению, КАБ и авиация — это единственное, что позволяет вражеской пехоте двигаться», — пишет Коваленко.
При этом украинский политик Марьяна Безуглая считает, что проблемы у ВСУ начались после того, как главком ВСУ Александр Сырский снял с должности командира 72-й бригады на пике наступления россиян.
«За Угледаром рубежей нет, а созданный Сырским хаос в 72-й бригаде из-за снятия комбрига на пике наступления россиян и неприоритетного пополнения приоритетного подразделения делает теперь потерю Угледара вопросом времени», — написала Безуглая.
Утром во вторник украинский военный с позывным «Алекс» заявил, что штурмовики ВС РФ зашли на восточные окраины Угледара. По его словам, в город удалось проникнуть мелким штурмовым группам ВС РФ. Он подчеркнул, что ситуация на флангах вокруг города является крайне сложной для ВСУ.
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Элина Позднякова