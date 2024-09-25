Российские войска зашли в Угледар

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Боевые действия уже идут в самом Угледаре в ДНР. Об этом заявил глава республики Денис Пушилин на эфире «Соловьев Live». По его данным, в город зашла 29-я армия.
«Уже в самом Угледаре мы видим боевые действия, 29-я армия вчера продемонстрировала все это в режиме реального времени», — рассказал он.Пушилин отметил, что для Донецкой Народной Республики крайне важно освобождение Угледара, чтобы ВСУ оказались лишены всех возможностей устраивать обстрелы.
«Мы ждем, когда наши Вооруженные силы полностью заблокируют все возможности противника доставать (обстрелами — прим.ред.)», — подчеркнул глава республики.Он также добавил, что ВС РФ серьезно продвигаются на Угледарском направлении в сторону Курахово.
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