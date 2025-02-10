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В оккупированном ВСУ Красноармейске местные жители продолжают жить, не собираясь покидать свои дома. Об этом пишет РИА Новости.
В недавнем репортаже Euronews один из жителей города высказал свое мнение о текущей ситуации, подчеркнув свою идентичность.
На вопрос о страхе перед возможным взятием Покровска ВС РФ (так на Украине называют Красноармейск), мужчина заявил, что считает всех жителей города русскими, несмотря на наличие украинского гражданства.
На прошлой неделе депутат Госдумы Виктор Володацкий сообщил, что командование ВСУ покинуло Красноармейск и управляет подразделениями из Днепропетровской области. Он отметил, что российские войска взяли город в клещи, перерезая транспортные коммуникации для блокировки поставок вооружений, питания и топлива для украинских сил. Володацкий добавил, что российские военные применяют особую тактику, чтобы сохранить жизни своих солдат, избегая лобовых атак.
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На вопрос о страхе перед возможным взятием Покровска ВС РФ (так на Украине называют Красноармейск), мужчина заявил, что считает всех жителей города русскими, несмотря на наличие украинского гражданства.
«По паспорту я украинец, а в душе… тут нет украинцев, русские все», — отметил он.
На прошлой неделе депутат Госдумы Виктор Володацкий сообщил, что командование ВСУ покинуло Красноармейск и управляет подразделениями из Днепропетровской области. Он отметил, что российские войска взяли город в клещи, перерезая транспортные коммуникации для блокировки поставок вооружений, питания и топлива для украинских сил. Володацкий добавил, что российские военные применяют особую тактику, чтобы сохранить жизни своих солдат, избегая лобовых атак.
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Дарья Осипова