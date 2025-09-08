Боец ВС РФ с позывным «Бур» четыре дня выбирался из брошенного блиндажа ВСУ
Российский военный, служащий в 5-й танковой бригаде группировки «Восток» с позывным «Бур», на протяжении четырёх суток выбирался из брошенного блиндажа ВСУ после атаки вражеских дронов, в то время как командиры считали его погибшим. Об этом сообщает RT.
«Бур» рассказал спецкору RT Александру Пискунову, что отправился в составе группы штурмовать посадки у границы ДНР. Путь лежал через открытую местность, и его заметил украинский беспилотник. Боец укрылся в деревянном блиндаже, однако дрон залетел туда вместе с ним, а после прилетели ещё пять других. Из-за взрывов вход засыпало.
Четыре дня ушло у «Бура» на то, чтобы откопать путь на воздух. Выбравшись, он связался по уцелевшей рации с командирами и доложил, что жив.
Первый бой бойца в составе штурмовой группы состоялся в окрестностях Фёдоровки. Тогда перед ним стояла задача зачистить лесополосы. Противник ждал нападения и прятался в укреплённом бетонном доте. Тем не менее штурмовикам удалось выполнить поставленную боевую задачу.
