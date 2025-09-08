Боец ВС РФ с позывным «Бур» четыре дня выбирался из брошенного блиндажа ВСУ

08 сентября 2025, 09:57

Фото: iStock/zim286

Российский военный, служащий в 5-й танковой бригаде группировки «Восток» с позывным «Бур», на протяжении четырёх суток выбирался из брошенного блиндажа ВСУ после атаки вражеских дронов, в то время как командиры считали его погибшим. Об этом сообщает RT.