Раненый российский солдат две недели полз к своим через линию фронта
Раненый российский военнослужащий две недели самостоятельно выбирался из украинского тыла к позициям ВС России, преодолевая линию боевого соприкосновения. Боец выжил благодаря медицинским знаниям, которые ему передала работающая фельдшером жена.
Командир мотострелкового взвода Южной группировки войск с позывным Ахи в интервью РИА Новости рассказал о невероятном случае спасения российского военнослужащего.
«Самое, что запомнилось, — к нам выполз на позиции парень. По его словам, он полз две недели», — сообщил командир.
По словам Ахи, российские военные немедленно оказали прибывшему бойцу первую помощь: напоили, накормили и обработали ранения.
«А потом оказалось, он приполз вообще с другого направления. Он просто не мог выйти обратно к себе в тыл и двигался по линии боевого соприкосновения», — добавил собеседник агентства.
Особенно командир подчеркнул роль жены бойца в его спасении: Солдат выжил благодаря знаниям и навыкам, полученным от работающей фельдшером жены. Эти медицинские знания помогли военнослужащему самостоятельно оказывать себе первую помощь в течение двух недель.
Достигнув российских позиций, раненый сразу же стал спрашивать о судьбе своего брата-танкиста. Ахи уточнил, что с братом бойца всё в порядке, что стало для выжившего дополнительной хорошей новостью.