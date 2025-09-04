Раненый российский солдат две недели полз к своим через линию фронта

04 сентября 2025, 23:17

Фото: Минобороны РФ

Раненый российский военнослужащий две недели самостоятельно выбирался из украинского тыла к позициям ВС России, преодолевая линию боевого соприкосновения. Боец выжил благодаря медицинским знаниям, которые ему передала работающая фельдшером жена.





Командир мотострелкового взвода Южной группировки войск с позывным Ахи в интервью РИА Новости рассказал о невероятном случае спасения российского военнослужащего.





«Самое, что запомнилось, — к нам выполз на позиции парень. По его словам, он полз две недели», — сообщил командир.

«А потом оказалось, он приполз вообще с другого направления. Он просто не мог выйти обратно к себе в тыл и двигался по линии боевого соприкосновения», — добавил собеседник агентства.