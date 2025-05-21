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Украинское командование отправляет киевским властям ложные доклады об успехах ВСУ в Курской области. Об этом сообщает РИА Новости.
«Из докладов командиров бригад вышестоящему командованию следует, что украинские силы якобы успешно удерживают позиции в Курской области и срывают все планы российской армии», — рассказал агентству источник в силовых структурах.
Напомним, что Курская область была полностью освобождена от украинской оккупации еще в апреле. Несмотря на это, украинское командование продолжает докладывать Киеву об успехах в регионе и успешных удерживаниях своих позиций. К тому же замалчиваются и истинные потери ВСУ.
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Иван Мусатов