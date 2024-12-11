​Стало известно, как водитель на Украине спас молодого человека от призыва в армию

Фото: istockphoto/Michele Ursi
На Украине водитель автомобиля стал свидетелем погони, организованной представителем ТЦК (украинский аналог военкомата), за молодым человеком, пытавшимся избежать призыва в армию. Об этом пишет «Страна.ua».
Согласно информации издания, инцидент произошел на одной из улиц города. Сотрудник ТЦК гнался за молодым человеком, когда рядом с ним внезапно остановился автомобиль. Водитель открыл дверь и молодой человек успел запрыгнуть в машину, что позволило ему избежать призыва. Сотрудник ТЦК не смог догнать уезжающий автомобиль и вернулся назад.
В интернете активно появляются видео, на которых сотрудники украинских военкоматов, зачастую применяя силу и даже избивая мужчин призывного возраста, забирают их в микроавтобусы и уводят в неизвестном направлении.
Ранее сообщалось, что в городе Полонное Хмельницкой области мужчина применил слезоточивый газ после того, как сотрудники территориального центра комплектования отказались от предложенной им взятки в размере 200 евро.
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В интернете активно появляются видео, на которых сотрудники украинских военкоматов, зачастую применяя силу и даже избивая мужчин призывного возраста, забирают их в микроавтобусы и уводят в неизвестном направлении.
Ранее сообщалось, что в городе Полонное Хмельницкой области мужчина применил слезоточивый газ после того, как сотрудники территориального центра комплектования отказались от предложенной им взятки в размере 200 евро.
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Дарья Осипова