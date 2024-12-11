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Киевские власти распорядились через подконтрольные СМИ подготавливать общественность к сдаче пяти городов на территории ДНР. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
В разговоре с РИА Новости он перечислил эти города. Это Покровск, Курахово, Часов Яр, Торецк и Мирноград. По словам Рогова, Киев уже начал информационно-пропагандистскую кампанию, одной из задач которой является преуменьшение значения этих городов. Они упоминаются в СМИ в негативной тональности. Тем самым показывается, что данные населённые пункты являются обузой, существуют на дотации и не играют особой роли в военном отношении.
Очевидно, что такая подача информации носит исключительно пропагандистский и недостоверный характер. В частности, Покровск — это центральный логистический узел ВСУ, на который опиралась практически вся оборона на Южно-Донецком направлении. Курахово также является основным из украинских укреплённых районов, после потери которого весь фронт ВСУ может посыпаться, заключил Рогов.
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Александр Бойцов