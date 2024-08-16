ВС РФ массированным ударом уничтожили антенны Starlink в Херсонской области

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ВС РФ нанесли массированный удар по системам связи ВСУ на правом берегу Днепра. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
Операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) группировки войск «Днепр» ударили по системам связи украинских войск, в результате чего были также уничтожены спутниковые антенны Starlink.
На Каховском направлении расчёты БПЛА выследили и уничтожили FPV-дронами несколько антенн и ретрансляторов, которые использовались ВСУ для управления своими беспилотниками.
Сальдо добавил, что с помощью этих антенн велось управление дронами, обстреливающими территории левого берега Днепра.
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На Каховском направлении расчёты БПЛА выследили и уничтожили FPV-дронами несколько антенн и ретрансляторов, которые использовались ВСУ для управления своими беспилотниками.
Сальдо добавил, что с помощью этих антенн велось управление дронами, обстреливающими территории левого берега Днепра.
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Анастасия Чинкова