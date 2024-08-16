Подполье сообщило об ударах по готовящимся к отправке под Курск военным ВСУ

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Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что российские военные нанесли удары по готовящимся к отправке под Курск бойцам ВСУ в Кривом Роге. Об этом сообщает РИА Новости.
Лебедев сообщил о поражении склада с боекомплектами ВСУ и состава с военной техникой, который был под загрузкой. Уточняется, что под удар также попал личный состав противника.
Подпольщик отметил, что удары были нанесены в районе железнодорожной станции Червоная. По предварительным данным, для атаки задействовали ракетный комплекс «Искандер-М».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Подпольщик отметил, что удары были нанесены в районе железнодорожной станции Червоная. По предварительным данным, для атаки задействовали ракетный комплекс «Искандер-М».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова