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Боец ВС РФ Шустрый рассказал о взятии бункера генералов НАТО в Часовом Яре в ДНР

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Бойцы ВС РФ отвлекли украинских боевиков, когда брали укрепрайон на юге населенного пункта Часов Яр в Донбассе. Подробности беседы с российским военнослужащим «Шустрым» опубликовал у себя в Telegram-канале военкор Дмитрий Кулько.
По словам «Шустрого», он и его сослуживцы успешно двигались вдоль дороги Артемовск — Константиновка. Он уточнил, что задача их ложного маневра заключалась в том, чтобы командование ВСУ поверило в подготовку штурма населенного пункта Ступочки Краматорского района Донецкой народной республики.

В результате ВС РФ заняли лесной массив и террикон в юго-восточной части Часова Яра, в то время как ВСУ растянули собственные силы.



«Шустрый» добавил, что на территории укрепрайона располагались четыре бункера, которые были заполнены оружием и провизией. Российский военный резюмировал, что ВСУ плохо управляли своими силами в боях. Если бы не это, боевики могли бы долго обороняться, заключил «Шустрый».

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В Испании начались протесты из-за поддержки Украины
«Известия»: в метро Барселоны прошла акция протеста против поддержки Украины
31 января 2025, 21:04

Фото: istockphoto/Tero Vesalainen

В метро Барселоны на центральной станции «Арагон» прошла акция протеста против поддержки Украины за счет повышения налогов в Испании. Об этом сообщают «Известия». Протестующие, как отмечается, носили маски с заклеенными черным скотчем ртами, как символ запрета на критику бюджетных трат.
«Несколько человек, стоящих на платформе, держали большую растяжку с надписью: «С 2022 года — 44 млрд Украине на <конфликт> НАТО против России! Хватит финансировать <конфликты>!», — пишет издание.
В то же время для Владимира Зеленского дальнейшая эскалация конфликта — единственная надежда на выживание его режима, заявил политолог, профессор Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман. В беседе с RT он пояснил, что Киев пойдет на любые провокации, чтобы столкнуть Россию с НАТО, таким образом продлив нелегитимное правление Зеленского.
«Если Зеленский и его сообщники отказываются от цивилизованного пути урегулирования конфликта, остаётся только один способ выхода из ситуации — замена правящей элиты Украины на здравомыслящих и договороспособных людей. Наверняка на примете у Дональда Трампа таковые имеются. Так что скоро в Киеве могут произойти серьёзные политические изменения», — отметил эксперт.
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Фицо сделал заявление об энергопоставках на Украину
Фицо заявил, что Словакия не прекратит поставки электричества Украине
31 января 2025, 20:09

Фото: istockphoto/BulentBARIS

Братислава продолжит поставки электричества Киеву. Об этом заявил премьер Словакии Роберт Фицо на встрече с дипломатическим корпусом.
«Мы не будем приступать к решению в вопросе (прекращения поставок Украине — прим. ред.) электроэнергии, не будем развязывать проблему с гуманитарной помощью. Думаю, что этот вопрос бы затронул граждан Украины, а мы этого не хотим. Но есть возможности на уровне Европейского союза, которые я как глава правительства Словакии могу использовать», — произнес Фицо.
Он подчеркнул, что ответом на остановку Украиной газового транзита будет право на использование словацкой стороной вето в вопросах уровня Евросоюза.

Ранее сообщалось, кем не будет становиться Роберт Фицо.

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Полиция Украины призвала жителей подконтрольного Киеву Димитрова эвакуироваться
31 января 2025, 19:56

Фото: istockphoto/IherPhoto

Жителей подконтрольного киевскому режиму Димитрова в Донбассе призвала эвакуироваться украинская полиция. Сообщение размещено в ее Telegram-канале.
«(ВС РФ — прим. ред.) в двух километрах от Мирнограда (украинское название Димитрова — прим. ред.): полицейские призывают жителей эвакуироваться», — гласит публикация.

Уточняется, что в городе находится, примерно, три тысячи мирных граждан. В Димитрове нет воды, электричества и газа.

Димитров находится в северо-западной части Донецкой народной республики. По информации за 2020 год, в нем проживало свыше 48 тысяч человек.

Ранее экс-боевик ВСУ рассказывал, что сейчас происходит в рядах украинской армии.

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#эвакуация
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Госсекретарь США раскрыл стратегию Трампа по решению конфликта на Украине
Госсекретарь США Рубио: Трамп намерен добиться мира на Украине путем переговоров
31 января 2025, 19:55

Дональд Трамп (фото: whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп намерен добиться урегулирования конфликта на Украине путем дипломатических переговоров. Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио в интервью журналистке Меган Келли.
Глава Соединенных Штатов считает, что конфликт на Украине затянулся, по этой причине необходимо немедленное прекращение боевых действий, пояснил политик. Рубио подчеркнул, что Вашингтону предстоит «напряженная дипломатическая работа».

Госсекретарь США также не исключил, что сторонам конфликта придется «от чего-то отказаться» для урегулирования украинского кризиса.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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Брынцалов: подмосковные единороссы продолжат помогать участникам СВО
31 января 2025, 19:54

Фото: Московское областное региональное отделение ЕР

Подмосковное отделение «Единой России» в этом году продолжит гуманитарные миссии, а также помощь участникам спецоперации и их семьям. Об этом на заседании Президиума регионального политсовета заявил секретарь Московского областного регионального отделения партии, председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
«На прошедшем съезде президент Владимир Путин высоко оценил роль единороссов по всем направлениям помощи фронту. Эта работа не останавливается. Хочу выразить благодарность всему депутатскому корпусу, муниципальным штабам за постоянное сопровождение бойцов и их семей, отправку гуманитарной помощи. С начала СВО партия отправила на передовую и приграничным регионам свыше 13 тыс. тонн гумпомощи. Самое большое количество грузов поступило из Дмитровского городского округа, Мытищ и Домодедова», – сказал Брынцалов.
Он также подчеркнул, что помощь семьям военных тоже остаётся одной из главных задач.
«За прошлый год депутаты-единороссы провели встречи с 7 тысячами семей военнослужащих, свыше 2 тыс. мероприятий. Мы постарались охватить вниманием все семьи – и мобилизованных, и находящихся в трудной жизненной ситуации», – отметил парламентарий.
Он добавил, что партия продолжит помогать и тем бойцам СВО, которые вернулись с боевых позиций домой. Им важно найти себя в мирной жизни, в том числе в общественно-политической работе.

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У финала украинского конфликта есть лишь два сценария
WP: СВО завершится мирными переговорами или полным крахом Киева
31 января 2025, 18:58

Фото: iStock/Diy13

Конфликт на Украине завершится мирными переговорами или полным крахом Киева. Так считает бывший посол в России, ныне работающий в Стэнфорде и Институте Гувера Майкл Макфол. Его слова приводит The Washington Post.
«Это произойдет, либо с переговорами, либо с крахом Украины, предвещающим новый конфликт», — заявил Макфол.

Он также выразил уверенность в том, что для обеспечения более выгодных позиций Киева на переговорах Украина остро нуждается в гарантиях безопасности со стороны стран НАТО.

Ранее британский аналитик Александр Меркурис заявлял, что США хотят исключить Евросоюз и Киев из переговорного процесса по конфликту на Украине. По его словам, Москве и Вашингтону будет легче достигнуть договоренностей напрямую. В процессе переговоров ЕС и Украина станут отвлекающими факторами. При этом во время диалога США и России могут подниматься и более глобальные вопросы, выходящие за рамки украинского кризиса.

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«Всего лишь цифра»: бывший боевик ВСУ о происходящем в украинской армии
Guardian: ВСУ находятся в кризисе дезертирства
31 января 2025, 17:54

Фото: istockphoto/Oleksander Bontei

ВСУ находятся в кризисе дезертирства. Об этом пишет Guardian. Журналисты уточнили, что происходящее в рядах украинской армии уже получило широкую огласку.
«Проблема дезертирства стала популярной темой в СМИ на Украине», — сказано в публикации.
Авторы материала добавили, что у боевиков ВСУ имеется острая нехватка пехотинцев, а дезертиры бегут, потому что устали.

Один из опрошенных экс-военнослужащих ВСУ рассказал, что сбежал, поскольку несмотря на ранение он получил приказ вернуться на фронт.

«Я понял, что я — никто. Всего лишь цифра», — пояснил он.
Мобилизацию на Украине объявили в конце февраля 2022 года. Сотрудники украинских военкоматов отправляют на передовую всех подряд.

Ранее сообщалось, что признал Владимир Зеленский.

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#мир
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#украина
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#конфликт
#всу
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Подмосковный проект «Доброе дело» объединил уже 1,3 млн человек и 60 компаний
31 января 2025, 16:18

Андрей Воробьёв (слева) (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

В Курскую область из Подмосковья прибыла уже пятая фура с гуманитарной помощью. В ней около 20 тонн груза для жителей приграничных территорий. Это продукты, чай и средства гигиены.
Груз собрали представители бизнеса – участники проекта «Доброе дело», который реализуется в Подмосковье с весны 2022 года. Такую помощь регулярно доставляют жителям новых и приграничных регионов, а также участникам спецоперации.

Андрей Воробьёв (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв встретился с предпринимателями и поблагодарил их за участие в акции.
«Проект объединил много неравнодушных людей. Они собирают большое количество всего того, что необходимо на передовой и в тылу. Хочу сказать огромное спасибо водителям, волонтёрам и предпринимателям – каждый вносит свой вклад. «Доброе дело» – большое движение. Примерно за три года мы отправили десятки подобных машин в Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую, Херсонскую, Белгородскую и Курскую области. Запрос есть, и это не последняя фура», – сказал Воробьёв.

Андрей Воробьёв (в центре) (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

Основатели компании «Правильное решение» Татьяна и Дмитрий Донихины не в первый раз собирают гуманитарную помощь для жителей Курской области. На этот раз они передали средства личной гигиены. Дмитрий – офицер запаса, в зоне СВО у него много друзей. У некоторых сотрудников компании на фронте родные и близкие. «Правильное решение» активно отправляет снаряжение и амуницию бойцам. Кроме того, компания помогает раненым, проходящим лечение в госпитале.
«После увольнения из рядов Вооруженных сил вместе с супругой я занялся производством косметической продукции и бытовой химии. У нас в Одинцовском городском округе – своё предприятие. С 2022 года помогаем российским подразделениям, госпиталю им. Бурденко, нескольким волонтёрским движениям. Будем продолжать участие в проекте «Доброе дело», – сказал Дмитрий Донихин.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Предприятие «Полёт» из Люберец передало кондитерские изделия. Компания участвует в проекте с первых дней, она уже отправила более 20 тонн своей продукции.

Яковлевская Чаеразвесочная фабрика из Подольска собирала гуманитарную помощь во время пандемии коронавируса, не осталась равнодушной и сейчас. Жителям Курской области она передала чай.
«Первый раз участвуем в «Добром деле». Спасибо организаторам проекта – они подсказали нам, какие потребности у жителей Курской области, находящихся в пунктах временного размещения. Мы считаем себя социально ответственной компанией и планируем регулярно участвовать в таких программах», – сказал руководитель фабрики Андрей Ерофеев.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Фурой, доставившей груз в Курскую область, управлял опытный водитель Александр Суслов. До этого он уже дважды отвозил гумпомощь в Донбасс.
«В последний раз ещё до Нового года ездил в Новоазовск. Понимаю, что делаю очень важное ответственное дело. Люди нуждаются в гуманитарном грузе, который собрали для них жители Подмосковья», – поделился Александр.
Акцию «Доброе дело» инициировали подмосковные школьники, а губернатор поддержал их идею. К проекту присоединились не только учащиеся и их родители, но и тысячи неравнодушных людей со всей Московской области, в том числе представители бизнеса. Сегодня это свыше 1,3 млн человек и более 60 компаний. За эти почти три года они передали более 7,7 тыс. тонн помощи.

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«Помолчи — за умного сойдешь!»: Зеленский признал собственную нелегитимность
Медведчук заявил о признании Зеленским своей нелегитимности
31 января 2025, 15:28

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский признал собственную нелегитимность, поскольку некомпетентно отреагировал на слова российского лидера Владимира Путина о том, что в текущем статусе глава киевского режима не может подписывать документы с РФ. Такое заявление сделал политик Виктор Медведчук.
«Есть простой житейский совет: «Помолчи — за умного сойдешь!». Он неизменно работает тогда, когда человек в чем-то не разобрался, но вступает в дискуссию, которая обнажает его некомпетентность. Но этот совет не для ограниченных людей, которые считают, что чем чаще открывать рот, тем лучше. К последним явно относится Зеленский, который весьма некомпетентно отреагировал на заявление Владимира Путина о том, что украинский президент нелегитимен, чтобы подписывать соглашения с Россией», — пояснил председатель движения «Другая Украина».
Медведчук подчеркнул, что Зеленский лживо обвиняет Путина в затягивании боевых действий. Кроме того, глава киевского режима, по словам Медчедчука, называет себя сильным лидером, учитывая, что именно он привел республику в безвыходное положение и безысходность.

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#мир
#россия
#украина
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#сво
#конфликт
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