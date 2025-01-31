Боец ВС РФ Шустрый рассказал о взятии бункера генералов НАТО в Часовом Яре в ДНР

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Бойцы ВС РФ отвлекли украинских боевиков, когда брали укрепрайон на юге населенного пункта Часов Яр в Донбассе. Подробности беседы с российским военнослужащим «Шустрым» опубликовал у себя в Telegram-канале военкор Дмитрий Кулько.
По словам «Шустрого», он и его сослуживцы успешно двигались вдоль дороги Артемовск — Константиновка. Он уточнил, что задача их ложного маневра заключалась в том, чтобы командование ВСУ поверило в подготовку штурма населенного пункта Ступочки Краматорского района Донецкой народной республики.
В результате ВС РФ заняли лесной массив и террикон в юго-восточной части Часова Яра, в то время как ВСУ растянули собственные силы.
«Шустрый» добавил, что на территории укрепрайона располагались четыре бункера, которые были заполнены оружием и провизией. Российский военный резюмировал, что ВСУ плохо управляли своими силами в боях. Если бы не это, боевики могли бы долго обороняться, заключил «Шустрый».
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В результате ВС РФ заняли лесной массив и террикон в юго-восточной части Часова Яра, в то время как ВСУ растянули собственные силы.
«Шустрый» добавил, что на территории укрепрайона располагались четыре бункера, которые были заполнены оружием и провизией. Российский военный резюмировал, что ВСУ плохо управляли своими силами в боях. Если бы не это, боевики могли бы долго обороняться, заключил «Шустрый».
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Никита Кротов