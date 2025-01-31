Фото: istockphoto/IherPhoto
Жителей подконтрольного киевскому режиму Димитрова в Донбассе призвала эвакуироваться украинская полиция. Сообщение размещено в ее Telegram-канале.
«(ВС РФ — прим. ред.) в двух километрах от Мирнограда (украинское название Димитрова — прим. ред.): полицейские призывают жителей эвакуироваться», — гласит публикация.
Уточняется, что в городе находится, примерно, три тысячи мирных граждан. В Димитрове нет воды, электричества и газа.
Димитров находится в северо-западной части Донецкой народной республики. По информации за 2020 год, в нем проживало свыше 48 тысяч человек.
Ранее экс-боевик ВСУ рассказывал, что сейчас происходит в рядах украинской армии.
Читайте также:
У финала украинского конфликта есть лишь два сценария
ВС РФ освободили от ВСУ еще один населенный пункт в ДНР
В Селидове в ДНР задержан боевик ВСУ, пытавшийся прикинуться местным жителем
Никита Кротов