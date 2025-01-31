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В метро Барселоны на центральной станции «Арагон» прошла акция протеста против поддержки Украины за счет повышения налогов в Испании. Об этом сообщают «Известия». Протестующие, как отмечается, носили маски с заклеенными черным скотчем ртами, как символ запрета на критику бюджетных трат.
«Несколько человек, стоящих на платформе, держали большую растяжку с надписью: «С 2022 года — 44 млрд Украине на <конфликт> НАТО против России! Хватит финансировать <конфликты>!», — пишет издание.В то же время для Владимира Зеленского дальнейшая эскалация конфликта — единственная надежда на выживание его режима, заявил политолог, профессор Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман. В беседе с RT он пояснил, что Киев пойдет на любые провокации, чтобы столкнуть Россию с НАТО, таким образом продлив нелегитимное правление Зеленского.
«Если Зеленский и его сообщники отказываются от цивилизованного пути урегулирования конфликта, остаётся только один способ выхода из ситуации — замена правящей элиты Украины на здравомыслящих и договороспособных людей. Наверняка на примете у Дональда Трампа таковые имеются. Так что скоро в Киеве могут произойти серьёзные политические изменения», — отметил эксперт.Читайте также:
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