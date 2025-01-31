Фицо сделал заявление об энергопоставках на Украину

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Братислава продолжит поставки электричества Киеву. Об этом заявил премьер Словакии Роберт Фицо на встрече с дипломатическим корпусом.
«Мы не будем приступать к решению в вопросе (прекращения поставок Украине — прим. ред.) электроэнергии, не будем развязывать проблему с гуманитарной помощью. Думаю, что этот вопрос бы затронул граждан Украины, а мы этого не хотим. Но есть возможности на уровне Европейского союза, которые я как глава правительства Словакии могу использовать», — произнес Фицо.Он подчеркнул, что ответом на остановку Украиной газового транзита будет право на использование словацкой стороной вето в вопросах уровня Евросоюза.
Ранее сообщалось, кем не будет становиться Роберт Фицо.
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