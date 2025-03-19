Попытка прорыва ВСУ в Белгородской области и контратаки под Суджей: последние новости СВО 19 марта

Фото: iStock/razihusin
Российские войска продолжают активное наступление на нескольких ключевых направлениях фронта, достигая значительных успехов. В частности, они восстановили контроль над позициями в Удачном и полностью вытеснили противника из Котлино на Покровском направлении. Подробнее о других событиях в зоне СВО расскажет «Радио 1».
Курская областьНа утро 19 марта российские войска продолжают удерживать свои позиции в Курском приграничье, успешно отражая попытки ВСУ закрепиться на территории региона. Вчера противник осуществил атаку через границу между Сумской областью Украины и Белгородской областью в районе Демидовки-Графовки, используя бронетехнику и инженерные машины для разграждения.
Основными направлениями наступления стали Графовка и Прилесье. Однако утренний штурм был успешно отражён: уничтожены один танк и одна инженерная машина разграждения (ИМР), также зафиксированы потери среди личного состава ВСУ. В Суджанском районе Курской области наблюдается значительное увеличение активности украинских беспилотников, сопровождающееся артиллерийскими обстрелами. В окрестностях Гоголевки и Гуево продолжаются интенсивные бои, однако за последние 24 часа линия фронта осталась неизменной.
В Госдуме оценили итоги телефонного разговора Путина и Трампа
Херсонское направлениеНа Херсонском направлении ситуация остаётся относительно спокойной, однако противник продолжает проявлять активность. Российские войска применяют артиллерию и беспилотные летательные аппараты для обнаружения и подавления позиций ВСУ.
Запорожское направлениеНа Запорожском направлении вооружённые силы РФ закрепляют свои успехи после прорыва в районе села Степовое, расширяя подконтрольную территорию к северу от населённого пункта и постепенно приближаясь к окраинам Лобкового.
Фото: istockphoto/shcherbak volodymyr
Угледарское направлениеНа Угледарском направлении ситуация временно стабилизировалась, однако боевые действия продолжаются. Российские штурмовые группы атакуют позиции противника вдоль линии Шевченко – Весёлое. ВСУ перебросили значительные резервы в этот район, что усложняет продвижение: в районе Весёлого идут ожесточённые бои. К западу от Константинополя и у Разлива изменений в расстановке сил не наблюдается.
Торецкое направлениеВ Торецкой агломерации продолжаются боевые действия как на севере, так и на юге города. По имеющимся данным, активность украинских вооружённых сил снижается, что подтверждается даже украинскими источниками. Наблюдается изменение в ходе боёв, и к западу от Торецка фронт начинает активизироваться. Российские силы заняли несколько опорных пунктов к северу от Новобахмутовки, в районе Александрополя (Розовки).
Участники операции «Поток» говорили по-украински, чтобы ввести в заблуждение ВСУ
Часовоярское направлениеНа Часовярском направлении продолжаются встречные бои в различных районах города. Российская авиация нанесла точечный удар по пункту управления FPV-дронами в Константиновке, что привело к уничтожению не только техники и оборудования, но и опытных операторов беспилотников, значительно ослабив возможности ВСУ в этом секторе.
Северское направлениеНа Северском направлении российские войска продолжают наступление. В районе Белогоровки противник удерживает часть позиций на западном склоне горы Белой, однако ВС РФ продолжают теснить украинские силы. Успехи также отмечены в Верхнекаменском, где бои переместились в центр населённого пункта. Расстояние от окраин Верхнекаменского до Северска составляет всего 5 километров, что открывает перспективы для дальнейшего продвижения.
Читайте также:
Ганчев заявил, что мобилизованных украинцев привозят на передовую в наручниках
Минобороны: ПВО за ночь нейтрализовала над регионами РФ 57 БПЛА ВСУ
Стало известно о заживо сгоревшей из-за удара ВСУ семье с ребенком
Анастасия Хохлова