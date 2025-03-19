ВС РФ завершают разгром группы ВСУ в Курской области — Путин

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Разгром группировки ВСУ завершают российские военнослужащие, заявил президент России Владимир Путин в рамках расширенного заседания коллегии Генпрокуратуры. Слова главы государства приводит РИА Новости.
«Наши войска недавно провели ряд стремительных, достаточно дерзких, эффективных операций и завершают разгром группировки войск противника в Курской области», — произнес президент.Украина вторглась на территорию Курской области 6 августа 2024 года. Бои в российском регионе сегодня продолжаются. Недавно Путин заявлял, что Курская область должна быть освобождена от противника в ближайшее время. Верховный главнокомандующий поблагодарил войска, выразив уверенность, что все боевые задачи будут выполнены.
Ранее в Минобороны докладывали об атаке со стороны ВСУ на Кубань.
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Никита Кротов