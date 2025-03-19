ВСУ намеренно атаковали приграничье РФ во время телефонного разговора Путина и Трампа

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Во время телефонного разговора президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом об урегулировании конфликта на Украине ВСУ намеренно атаковали российское приграничье.
По его словам, разговор между Путиным и Трампом — не просто обсуждение урегулирования конфликта на Украине.
Напомним, утром 18 марта ВСУ попытались прорваться в Белгородскую область. Атака имела цель создать негативный фон вокруг переговоров Путина и Трампа, считают в Минобороны РФ.
Так, в течение дня ВСУ провели пять атак с участием до 200 военнослужащих и 29 единиц техники. Последняя попытка «прорыва» украинских сил осуществлялась с 17:30 до 18:45, четко во время диалога между Путиным и Трампом. Все попытки ВСУ вклиниться на территорию России были отражены. Потери украинцев составили до 60 человек.
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«Речь идёт о глобальном изменении мировой конфигурации сил, какого мы не видели, наверное, последние лет сто... Думаю, в конечном счёте Европе придётся действовать так, как скажет ей президент Трамп. Хоть сейчас некоторые выпячивают грудь и говорят: "Всё это не сводится к обсуждению между США и Россией", скажем честно: к нему всё и сводится», — заявил Свонн в эфире RT.
Напомним, утром 18 марта ВСУ попытались прорваться в Белгородскую область. Атака имела цель создать негативный фон вокруг переговоров Путина и Трампа, считают в Минобороны РФ.
Так, в течение дня ВСУ провели пять атак с участием до 200 военнослужащих и 29 единиц техники. Последняя попытка «прорыва» украинских сил осуществлялась с 17:30 до 18:45, четко во время диалога между Путиным и Трампом. Все попытки ВСУ вклиниться на территорию России были отражены. Потери украинцев составили до 60 человек.
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Элина Позднякова