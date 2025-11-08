Солдат ВС РФ: бойцы ВСУ надевали гражданскую одежду при бегстве из Успеновки
Украинские военные пытались сбежать из Успеновки в Запорожской области, переодеваясь в гражданскую одежду и оставляя военную форму на позициях. Об этом рассказал ТАСС штурмовик 218-го гвардейского танкового полка с позывным Дик.
По его словам, большинство попыток бегства закончились неудачей: украинских солдат уничтожили как российские, так и беспилотники ВСУ.
«В Успеновке заходим в дом, обнаружили форму противника. Они переодевались и бежали», — сообщил он.
Ранее, 7 ноября, Минобороны России объявило об освобождении населённого пункта Успеновка в Запорожской области.