Солдат ВС РФ: бойцы ВСУ надевали гражданскую одежду при бегстве из Успеновки

08 ноября 2025, 05:11

Фото: iStock/Olena_Z

Украинские военные пытались сбежать из Успеновки в Запорожской области, переодеваясь в гражданскую одежду и оставляя военную форму на позициях. Об этом рассказал ТАСС штурмовик 218-го гвардейского танкового полка с позывным Дик.





По его словам, большинство попыток бегства закончились неудачей: украинских солдат уничтожили как российские, так и беспилотники ВСУ.





«В Успеновке заходим в дом, обнаружили форму противника. Они переодевались и бежали», — сообщил он.