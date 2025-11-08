Достижения.рф

Губернатор Бусаргин: в Саратовской области пострадал один человек от атаки БПЛА



В Саратовской области пострадал один местный житель от атаки беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.



Как оказалось, от атаки БПЛА зафиксированы повреждения в частном секторе в Саратове. На месте происшествия работают экстренные службы. О состоянии пострадавшего мирного жителя и характере травм информации нет.

«Есть повреждения в жилом секторе в Саратове. Предварительно пострадал один человек. На месте работают все необходимые экстренные службы», — пишет градоначальник.
