Над Саратовской областью прогремело около 10 взрывов на фоне атаки БПЛА ВСУ
Над Саратовской областью прозвучало около десяти взрывов. Предварительно, регион атаковали украинские беспилотники.
Как сообщает Telegram-канал Shot, ночью местные жители проснулись от громких хлопков и сработавших сирен тревоги. По информации источника, уже сбито несколько воздушных целей, пострадавших на земле нет.
Официальные источники пока не сообщали о последствиях атаки. Ранее аэропорт Саратова закрыли в целях безопасности, а в соседней Пензенской области введён план «Ковёр».
