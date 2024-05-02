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Боец ВС РФ сообщил об уничтожении до 10 диверсантов ВСУ в дельте Днепра

02 мая 2024, 10:41
Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Военнослужащие 61-й бригады морской пехоты группировки войск «Днепр» уничтожили до десяти солдат ВСУ в ходе мероприятий по зачистке острова в дельте реки Днепр в Херсонской области. Об этом журналистам сообщил командир штурмовой роты с позывным «Арцах».
По словам командира, их рота смогла высадиться на остров после организованной артподготовки и успешной атаки на боевиков украинской армии, которые используют беспилотные летательные аппараты. «Арцах» подчеркнул, что данная операция была сложная.

Сообщается, что в результате артиллерийского обстрела на острове также были уничтожены минометные расчеты ВСУ.



Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.

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Бригада ВСУ потеряла весь костяк из-за отсутствия ресурсов
Из-за отсутствия ресурсов 67-я мехбригада ВСУ потеряла весь костяк
02 мая 2024, 11:29

Фото: iStock/JARAMA

В 67-й отдельной механизированной бригаде ВСУ рассказали о потерях среди командиров из-за отсутствия ресурсов. Об этом сообщает Ассошиэйтед Пресс, ссылаясь на неназванного украинского военного.
Ранее издание «Украинская правда» сообщало, что украинское военное командование организовало проверки в отношении этой бригады после потери нескольких позиций в районе Часова Яра. Одной из причин стали внутренние проблемы в бригаде. В частности, проверка показала, что командование отделяло военнослужащих «Правого ряда»* от тех, кто перевёлся в бригаду недавно. Последних отправляли в бой в приоритетном порядке, за неимением опыта они активно теряли позиции.

Украинский военный в беседе с агентством рассказал, что в направлении Часова Яра не было позиций в привычном понимании. Это были ямы, в которых солдатам едва удавалось спрятаться от артобстрелов. Из-за отсутствия необходимых ресурсов бригада была вынуждена отступить. В результате более 100 военнослужащих были убиты или пропали без вести. Убитыми числятся солдаты, командиры отделений, командиры взводов, командиры рот и сержанты. В результате бригада потеряла весь свой костяк, заключил военный.

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#часов яр
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Пушилин: оценить гуманитарную ситуацию в Семеновке из-за обстрелов невозможно
02 мая 2024, 11:06

Фото: iStock/vadimrysev

Оценка гуманитарной ситуации в освобожденном ВС РФ селе Семеновка под Авдеевкой невозможна из-за того, что населенный пункт находится на линии фронта. Об этом заявил в эфире телеканала «Россия-24» глава ДНР Денис Пушилин.

«В полной мере дать оценку гуманитарной ситуации в населенном пункте Семеновка на данном этапе не представляется возможным. Сделать полную оценку имеется в виду, потому что это, по сути, передовая и противник продолжает активные обстрелы данного населенного пункта», — отметил он.

Пушилин заявил, что на момент освобождения села в нем проживали трое мирных жителей. Двоих уже вывезли, а еще одного вывезут в ближайшее время.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее сообщалось, что после прорыва у Очеретино Вооруженные силы РФ могут создать для ВСУ угрозу масштабного окружения в ДНР. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#вс рф
#всу
#днр
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«На Одессу и Николаев»: военный эксперт раскрыл направления для дальнейшего движения ВС РФ
Живов: ВС РФ будет наступать на Харьков, а после нацелится на Одессу и Николаев
02 мая 2024, 11:02

Фото: iStock/3sbworld

Армия России будет наступать на Харьков, а после успешного завершения операции начнёт строить планы на Одессу и Николаев. Так считает автор Telegram-канала «Живов Z. Битва за Донбасс», военный блогер Алексей Живов.
«Наступление на Харьков логично вытекает из хода боевых действий. Харьковская область сильно вдается в Российские регионы. Группировка ВСУ в данном регионе представляет опасность для дюжины наших регионов. В том числе из-за появления у противника дальнобойных ракет и беспилотников», — написал Живов в своём Telegram-канале.

Он пояснил, что Харьков является важным военным и логистическим центром ВСУ. В случае его устранения значительно облегчится положение российской группировки на Донбассе, а также создаст избыточное давление на всю восточную группировку ВСУ. Живов также предположил, что Харьковская операция захватит Сумы и Чернигов.

В случае даже ограниченного успеха ВС РФ на харьковском направлении перед главкомом ВСУ Александром Сырским встанет вопрос: пытаться стабилизировать фронт на Донбассе или бросить силы на защиту Харькова. На два направления ресурсов у ВСУ нет, отметил военный эксперт.

Он также подчеркнул, что на Одессу наступать ещё рано, несмотря на то, что без возможностей Одессы как торгового и военного порта, «проект Украина» придется свернуть. Однако Киев это прекрасно понимает. Именно поэтому на Черноморском фронте Британия и США максимально сковывают российский флот.

«Одесса — цель желанная, но пока недостижимая. Однако ВС РФ наносят интенсивные удары по одесским инфраструктурным и военным объектам, старательно уничтожая запасы орудия и боеприпасов, которые поставляются Западом. А это уже кое-что», — отметил Живов.

Таким образом, по его словам, ВС РФ придется ввязаться в рискованную харьковскую операцию и уже после её успешного завершения строить планы на Одессу и Николаев.

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#Харьков
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Антонов назвал обвинения США в применении химоружия на Украине безосновательными
02 мая 2024, 10:22

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Обвинения США в адрес России в якобы применении химического оружия на Украине не имеют оснований. Об этом заявил посол РФ в Соединённых Штатах Анатолий Антонов.
Накануне США ввели санкционные ограничения против Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ и нескольких российских институтов, компаний и их руководителей. В Госдепе США такие меры объяснили якобы применением России на Украине отравляющего вещества хлорпикрина. При этом никаких доказательств приведено не было. Вместе с тем, в ведомстве не хотят признавать факты применения химического оружия украинскими войсками.

Такие ничем не подкреплённые обвинения Антонов назвал «безальтернативными» шагами по противостоянию России.

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#вс рф
#антонов
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Боец ВСУ рассказал об ужасах, с которыми столкнулся при возвращении с фронта
Ветеран ВСУ: Киев бросает на произвол судьбы ветеранов-инвалидов
02 мая 2024, 10:15

Фото: iStock/vadimguzhva

Украина не помогает ветеранам ВСУ и бросает их на произвол судьбы, после чего они влачат нищенское существование. Об этом рассказал ветеран украинской армии, ставший инвалидом. Его слова передаёт France info.
«Ты нужен государству, когда ты на фронте, но если ты становишься инвалидом, то никому до тебя нет дела», — рассказал украинский военный.

Он рассказал, что на поле боя получил ранение спинного мозга и больше не может ходить. Мужчина испытывает непрекращающиеся боли. Для их облегчения ему необходим нейростимулятор стоимостью 17 000 евро. Однако государство не собирается помогать, приводит издание слова ветерана ВСУ.

Таким образом, Александр считает, что Украина оказалась не готова к массовым случаям тяжелых ранений. Из-за этого ветераны боевых действий, ставшие инвалидами, влачат нищенское существование.

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Закрепление ВС РФ в Архангельском и создание «серой зоны» в Работино: последние новости СВО
02 мая 2024, 09:58

Фото: iStock/Leestat

ВСУ становится труднее сдерживать оборону в Работино, однако в населенном пункте еще продолжаются бои. ВС РФ удается перехватить инициативу сразу на нескольких направлениях фронта. О том, где ВСУ пытаются отстоять позиции, стягивая резервы, и где удалось закрепиться ВС РФ, читайте в материале «Радио 1».

Запорожское направление


ВСУ оставили часть позиций в Работино, об этом сообщает телеграм-канал «WarGonzo».

В настоящее время большая часть района является серой зоной. Говорить о полном освобождении населенного пункта в настоящее время рано, однако противник все меньше усилий предпринимает для того, чтобы сохранить свои позиции.
Глава МИД Украины Кулеба заявил о повреждении половины энергосистемы страны
Глава МИД Украины Кулеба заявил о повреждении половины энергосистемы страны

Донецкое направление


Встречные бои зафиксированы в районе Нетайлово. В направлении Семёновки и Бердычей ВС РФ продолжают понемногу продвигаться на запад. В районе Соловьёво российские войска развивают наступление в направлении населённого пункта Сокол. Удалось достичь успеха российским войскам между Соловьёво и Очеретино. ВС РФ смогли выровнять северный фланг, срезав часть кармана.

В районе Новоалександровки есть продвижения на северо-западе, где российские войска смогли с боями зайти и закрепиться на территории Архангельского. В этом же направлении ВС РФ пытаются развить наступление и со стороны Новокалиново и Керамика.


Часовоярское направление


Позиции ВСУ находятся под постоянным обстрелом ВС РФ. Удары наносятся с использованием средств дальнего поражения. Российским войскам удалось расширить зону контроля со стороны Богдановки.
Украинские войска продолжают перебрасывать резервы на этот участок фронта.


Подполье: ВС РФ ударили по порту в Очакове, где швартуются военные катера
Подполье: ВС РФ ударили по порту в Очакове, где швартуются военные катера


Авдеевское направление


По информации портала «Операция Z: Военкоры Русской Весны», ВСУ подтверждают продвижение российских войск у Архангельского и Урожайного.

Идут бои под Авдеевкой. Российской армии удалось закрепиться в южной части населенного пункта.

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Глава МИД Украины Кулеба заявил о повреждении половины энергосистемы страны
02 мая 2024, 09:57

Фото: iStock/vladj55

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что более половины всей энергосистемы страны было повреждено. Об этом сообщает Foreign Policy.
Кулеба отметил, что за последнее время из-за масштабных повреждений объектов генерации и передачи электроэнергии фиксируется дефицит мощности в сетях. По словам главы МИД Украины, из-за этого украинской энергосистеме приходится привлекать зарубежную аварийную помощь.

Кулеба подчеркнул, что жителей просят не включать энергоемкие приборы во время пиковых нагрузок.

Напомним, российские военнослужащие наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. При этом российская армия не наносит удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

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#всу
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#энергетика
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Стало известно, что скоро произойдет в зоне СВО
Журналист Репке назвал взятие ВС РФ Часова Яра вопросом времени
02 мая 2024, 09:29

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Вооруженные силы Украины близки к потере контроля над Часовым Яром. Об этом заявил немецкий журналист Юлиан Репке.
«Теперь то, когда они войдут в этот город, — это лишь вопрос времени», — сообщил он.

Журналист добавил, что российские военные применили в этом месте тактику двойного удара. Он не сомневается, что в ближайшие дни следует ожидать новых территориальных потерь для Украины.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее сообщалось, что российская армия активизировала свое движение к стратегически важному городу Часов Яр. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#военные
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Подполье: ВС РФ ударили по порту в Очакове, где швартуются военные катера
02 мая 2024, 09:28

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

ВС РФ нанесли удар по военным объектам в Очакове. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.
«Ударили по военным объектам в городе Очаков Николаевской области. Прилетело в военный порт, где часто швартуются военные катера», — отметил он.

По словам координатора подполья, еще один удар пришелся по району недалеко от побережья по зданию, в котором часто останавливаются украинские бойцы, а также проводятся совещания.

Ранее подполье сообщило о немецких зенитках Gepard на румынско-украинской границе. Пророссийские активисты сфотографировали западную технику, которая размещена через реку Дунай от города Килия Одесской области. Пока не известно готовят немецкие самоходные зенитные установки Gepard к боевым действиям или к отправке на Украину. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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