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Военнослужащие 61-й бригады морской пехоты группировки войск «Днепр» уничтожили до десяти солдат ВСУ в ходе мероприятий по зачистке острова в дельте реки Днепр в Херсонской области. Об этом журналистам сообщил командир штурмовой роты с позывным «Арцах».
По словам командира, их рота смогла высадиться на остров после организованной артподготовки и успешной атаки на боевиков украинской армии, которые используют беспилотные летательные аппараты. «Арцах» подчеркнул, что данная операция была сложная.
Сообщается, что в результате артиллерийского обстрела на острове также были уничтожены минометные расчеты ВСУ.
Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.
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Сообщается, что в результате артиллерийского обстрела на острове также были уничтожены минометные расчеты ВСУ.
Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.
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Екатерина Коршунова