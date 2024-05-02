МО: За минувшую ночь силы ПВО уничтожили 12 БПЛА ВСУ над территорией РФ

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В ночь на 2 мая силы ПВО ликвидировали 12 украинских БПЛА в небе над пятью регионами РФ. Об этом сообщает Минобороны РФ в своём Telegram-канале.
«В течение прошедшей ночи пресечены очередные попытки киевского режима совершить ряд террористических атак с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — уточнили в российском оборонном ведомстве.По информации Министерства обороны, дежурные средства противовоздушной обороны сбили 12 украинских БПЛА. Один — над территорией Брянской области, один — над территорией Белгородской области, один — над территорией Курской области, два — над территорией Ростовской области и три — над территорией Краснодарского края.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее губернатор Смоленской области сообщил об атаке беспилотника по объекту энергетики. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова