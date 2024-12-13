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Российский командир Ческидов сорвал наступление ВСУ в зоне СВО

Фото: iStock/Dmitry Belyaev

Фото: iStock/Dmitry Belyaev

Командир артиллерийского расчета отряда «Барс-16» Павел Ческидов сорвал наступление ВСУ в зоне спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны России.


Российский боец ликвидировал со своим расчетом большое количество живой силы и несколько единиц техники противника.

Ческидов получил от корректировщика огня данные о сосредоточении сил украинской армии и на их основании начал атаковать вооруженные формирования врага. В результате чего огнем артиллерии были нанесены существенные потери наступающим силам ВСУ. Таким образом, боевики киевского режима были лишены возможности выдвинуться в атаку.

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