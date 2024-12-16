Российский военный с помощью автомата Калашникова сбил более 20 дронов ВСУ

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Военнослужащий зенитного дивизиона 35-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады группировки «Центр» Дмитрий Сухушин сбил свыше 20 дронов ВСУ с помощью автомата Калашникова. Об этом он рассказал РИА Новости.
«На моем личном счету сбитых более 20 вражеских FPV-дронов прицельным одиночным огнем. Со временем, уже как год приловчились к данному занятию», — заявил российский боец.
Как рассказал Сухушин, основная задача заключается в обеспечении безопасного передвижения военной техники и личного состава ВС РФ до боевых позиций и обратно. При этом ликвидация украинских БПЛА осуществляется из замаскированных постов.
Военный отметил, что полет дронов непредсказуем. В случае их обнаружения есть возможность поразить БПЛА с помощью одиночных выстрелов из автомата Калашникова. При этом если раньше раньше использование беспилотников было незначительным, то на сегодня их стало в несколько раз больше.
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