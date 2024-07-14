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МО: «Искандер» уничтожил немецкий ЗРК Iris-T в Днепропетровской области

14 июля 2024, 15:13

Видео: Telegram-канал Минобороны России

Оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер» уничтожил зенитный ракетный комплекс IRIS-T немецкого производства. Об этом сообщили в Минобороны России.


В российском военном ведомстве добавили, что расчетами ОТРК «Искандер» также были ликвидированы радиолокационная станция TRML-4D и обслуживающий состав украинской армии в Днепропетровской области.

Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.

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Десантник взял в плен четырех бойцов ВСУ, попав к ним через балкон
Боец ВДВ рассказал, как взял в плен четырех солдат ВСУ в Часове Яре
14 июля 2024, 14:53

Фото: iStock/Sinenkiy

Военнослужащий 98-й дивизии ВДВ ВС России рассказал, как при штурме пятиэтажного дома в Часове Яре взял в плен вместе со своей группой четырех украинских военных. Об этом сообщает ТАСС.
По словам российского солдата, после зачистки четырех подъездов дома группа долго не могла попасть в пятый подъезд. После чего боец и его группа решили попасть в подъезд через балкон, который был частично разрушен от прилетов FPV-дронов.

Военный вытолкнул дверь, зашел внутрь и открыл стрельбу по украинским боевикам. По его словам, там находилось двенадцать человек.

Уточняется, что 6 из них сбежали, 2 были уничтожены, а 4 — взяты в плен.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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ВС РФ освободили населенный пункт Урожайное в ДНР
Минобороны России: ВС РФ освободили населенный пункт Урожайное в ДНР
14 июля 2024, 13:42

Фото: iStock/macky_ch

Подразделения российской группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Урожайное в Донецкой Народной Республике. Об этом проинформировали в Минобороны РФ.
В российском оборонном ведомстве отметили, что в настоящее время бойцы ВС РФ проводят его зачистку и разминирование. Иных подробностей в Минобороны РФ не привели.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#вс рф
#спецоперация
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Алаудинов заявил, что бойцы «Ахмата» взяли в плен троих военных ВСУ
14 июля 2024, 13:18

Фото: iStock/Sinenkiy

Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов написал в своем Telegram-канале, что бойцы спецназа «Ахмат» взят взяли в плен троих военнослужащих ВСУ.
Командир отметил, что украинские боевики попали в плен благодаря грамотно спланированной диверсионно-штурмовой операции. В ней были задействованы солдаты группы «Шустрого» спецназа «Ахмат» совместно с 4-й бригадой 3-й общевойсковой армии Южного военного округа.

Ранее сообщалось, что комплекс «Искандер-М» двумя ракетами поразил до 120 бойцов ВСУ и около 20 единиц техники в селе Буды под Харьковом.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#всу
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Песков: итоги саммита НАТО в Вашингтоне являются для РФ угрожающими
14 июля 2024, 13:13

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Итоги саммита НАТО в Вашингтоне являются для РФ угрожающими. Такое заявление сделал представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным. По словам пресс-секретаря российского лидера, НАТО показывает, что решительно остается для России врагом и напрямую позиционирует это.
«Альянс не склонен к какой-то гибкости по нашей основной обеспокоенности по членству Украины в НАТО», — прокомментировал Песков.

Он также напомнил, что Североатлантический блок четко указал на будущее вступление соседнего государства в альянс, дав понять, что страны-участницы не станут брать во внимание «главную озабоченность России», ставшую «краеугольным камнем при начале СВО».

Песков добавил, что подобные шаги западных стран демонстрируют отсутствие предпосылок для диалога.

«Нам надо работать и достигать целей, поставленных нашим президентом», — добавил он.

Пресс-секретарь резюмировал, что российско-американские отношения в стадии острой и глубокой конфронтации. Предпосылок выйти «из этого пике» пока нет, но это когда-то произойдет.

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Минимум два дрона-камикадзе атаковали телевизионную вышку в Судже Курской области
Mash: Минимум два дрона-камикадзе атаковали телевизионную вышку в Судже
14 июля 2024, 12:22

Фото: iStock/aapsky

Минимум два дрона-камикадзе атаковали телевизионную вышку в городе Суджа Курской области. Об этом информирует Telegram-канал Mash.
Отмечается, что в настоящее время там пожар. Также украинские боевики нанесли удар по закрытой городской заправке.

Согласно информации источника, в Судже не осталось ни одной действующей АЗС. Расстояние до ближайшего топлива составляет 20 км.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Предпосылок пока нет: Песков высказался о переговорах по Украине
14 июля 2024, 11:49

Фото: Официальный сайт Кремля

Предпосылок для переговоров по Украине пока нет, заявил пресс-секретарь лидера российского государства Дмитрий Песков.
В беседе с журналистом Павлом Зарубиным спикер Кремля заявил, что главы Североатлантического альянса отказываются слышать озабоченности Российской Федерации, именно поэтому в Москве пока не видят предпосылок для возможных переговоров.

При этом Песков отметил, что Россия должна продолжать стремиться к достижению своих целей.

Ранее пресс-секретарь Владимира Путина заявил, что «Европа сейчас трещит по швам», комментируя размещение в регионе американских ракет. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#нато
#переговоры
#сво
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Не верит в победу: Главком ВСУ Сырский согласился на прекращение огня
Безуглая: Главком ВСУ Сырский согласен на прекращение огня
14 июля 2024, 11:10

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский согласен на прекращение огня, об этом сообщила депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая в своих социальных сетях.
«Он согласен подписать режим прекращения огня и любые варианты по вопросу капитуляции и принуждения к миру», — написала Безуглая, ссылаясь на ряд источников.

По информации парламентария, главнокомандующий украинской армии не верит в победу ВСУ и убеждён, что Киев не сможет победить Москву.

При этом ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский планирует заменить Сырского на посту главкома ВСУ и обвинить его в неудачах армии. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#всу
#сво
#украина
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В Брянской области уничтожили беспилотник ВСУ
Богомаз: над Почепским районом Брянской области уничтожили беспилотник ВСУ
14 июля 2024, 08:52

Фото: iStock/NiseriN

Глава региона Александр Богомаз написал в своем Telegram-канале, что система противовоздушной обороны сбила беспилотник в Почепском районе Брянской области.
Губернатор отметил, что в результате попытки вражеской атаки пострадавших и разрушений нет. По словам губернатора, на месте инцидента работают экстренные службы.

Богомаз также выразил благодарность российским защитникам.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#пво
#брянская область
#беспилотник
#всу
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Группировка «Запад» с первого выстрела уничтожила расчёт БПЛА ВСУ
МО: расчет «Нона-К» уничтожил точку взлета и расчет БПЛА ВСУ в зоне спецоперации
14 июля 2024, 08:44

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Расчет буксируемого орудия «Нона-К» мотострелковой бригады 1-ой танковой армии группировки войск «Запад» уничтожил точку взлета и расчет БПЛА противника в зоне спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны России.
В российском оборонном ведомстве разведывательные БПЛА регулярно курсируют над вражескими позициями и в случае обнаружения ВСУ сразу же передают цель артиллерии. Отмечается, что поставленные задачи выполняются успешно благодаря использованию расчетами широкой номенклатуры снарядов с осколочно-фугасными и кумулятивными зарядами.

Ранее сообщалось, что комплекс «Искандер-М» двумя ракетами поразил до 120 бойцов ВСУ и около 20 единиц техники в селе Буды под Харьковом.

Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.

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#комплекс
#украина
#бпла
#всу
#вс рф
#дроны
#минобороны рф
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