МО: «Искандер» уничтожил немецкий ЗРК Iris-T в Днепропетровской области

Видео: Telegram-канал Минобороны России
Оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер» уничтожил зенитный ракетный комплекс IRIS-T немецкого производства. Об этом сообщили в Минобороны России.
В российском военном ведомстве добавили, что расчетами ОТРК «Искандер» также были ликвидированы радиолокационная станция TRML-4D и обслуживающий состав украинской армии в Днепропетровской области.
Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.
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