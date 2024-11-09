Боец ВС РФ три недели в одиночку оборонял опорник, питаясь только луком

Фото: istockphoto.com/ru/Dmitry Belyaev
Боец ВС РФ не позволил подразделениям противника занять опорный пункт, в одиночку дав отпор ВСУ. Об этом пишет Telegram-канал Readovka.
Дагестанский военный Закарья остался на позиции один. Связь с сослуживцами прервалась после шквального вражеского огня.
Уточняется, что мужчина на протяжении трех недель отражал атаки украинских боевиков, питаясь лишь луком. Достать другую еду и воду было невозможно.
Согласно информации источника, российского военного обнаружили с помощью дрона, после чего была осуществлена его эвакуация. В настоящее время солдат находится под наблюдением медиков.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Уточняется, что мужчина на протяжении трех недель отражал атаки украинских боевиков, питаясь лишь луком. Достать другую еду и воду было невозможно.
Согласно информации источника, российского военного обнаружили с помощью дрона, после чего была осуществлена его эвакуация. В настоящее время солдат находится под наблюдением медиков.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова