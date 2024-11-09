«Перерезал на две части»: Стало известно, что произошло в зоне СВО

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ВС РФ разделили Купянское направление пополам. Об этом заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков на своем YouTube-канале.
Стариков назвал обстановку на данном направлении тяжелой. По его словам, на Южнодонецком, Кураховском и Покровском направлениях украинские войска столкнулись с тактическим кризисом.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова