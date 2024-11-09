«Перерезал на две части»: Стало известно, что произошло в зоне СВО

США поставят Украине боеприпасы к системам ПВО Patriot и NASAMS в рамках последнего пакета помощи перед возвращением победившего на президентских выборах Дональда Трампа в Белый дом. Об этом пишет издание Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного чиновника американской администрации.