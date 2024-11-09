Российский офицер сбил дрон ВСУ рукой и спас жизнь восьми товарищам

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Младший лейтенант ВС РФ Вячеслав Мозговенко спас жизни восьми военнослужащих, включая экипаж боевой машины. Он сбил атакующий украинский беспилотник рукой.
Об этом удивительном случае рассказали в пресс-службе министерства обороны РФ. В одном из боёв рота Мозговенко оказалась в полу-окружении. Офицер получил приказ отходить и приступил к эвакуации техники и личного состава. Во время отхода на запасную позицию он заметил дрон ВСУ, который приближался к БМП, на которой он ехал с несколькими бойцами.
Вооружение боевой машины было повреждено, поэтому офицер не мог открыть огонь. Тогда он, проявив мужество и самоотверженность, отбил украинский беспилотник рукой. В результате командир взвода получил тяжёлое ранение и ожоги лица и верхних дыхательных путей, но спас экипаж машины и солдат, ехавших на её броне. За свой подвиг младший лейтенант Мозговенко с позывным Охотник удостоен звания Героя России.
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