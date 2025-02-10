Боец ВС РФ: в Дзержинске российские солдаты 27 дней штурмовали девятиэтажный дом

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По словам командира взвода, сержанта ВС РФ Василия Мастюгина, при освобождении Дзержинска российским солдатам пришлось 27 дней штурмовать девятиэтажный дом. Рассказ военного опубликовало Минобороны РФ.
«Самая большая девятиэтажка, вот ее мы штурмовали долго, да, 27 дней, она восьмиподъездная, там встретили мы как националистов, так и наемников», — поделился российский солдат.
К тому же Мастюгин поделился особенностями введения боя в рядах ВСУ. Как правило, там военные делятся на группы по 6-7 человек. В каждой есть по два опытных солдата, а остальную часть составляют новобранцы. При этом Мастюгин отметил, что основная проблема состоит как раз в ликвидации уже опытных военных, а с новобранцами можно договориться. Большая часть из них сдается в плен, а остальные соглашаются отступить.
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