Солдат российской армии закрыл собой сослуживца от украинского обстрела

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Солдат ВС РФ, заместитель командира роты отряда БАРС-32 Сергей Вол закрыл собой сослуживца от обстрела ВСУ, тем самым принял на себя удар осколков от украинского боеприпаса. Этим поделились в Минобороны РФ.
«В ходе начавшейся атаки Сергей Вол увидел, что его товарищ оказался на незащищенной позиции. Рискуя жизнью, Сергей подбежал к бойцу, втолкнул его в укрытие и, закрыв его собой, принял основной удар осколков вражеского боеприпаса на себя», — рассказали о подвиге солдата в ведомстве.
Попытка наступления украинской армии произошла во время боевого дежурства Вола на наблюдательном посту. Этот район был атакован беспилотниками и обстрелом гранатометов. В результате последнего солдат вместе с товарищем получил ранения. Вол смог оказать первую помощь и продолжить вести наблюдение за бойцами ВСУ.
Благодаря этому он передал координаты нахождения противника, которого поразили беспилотником. Отмечается, что украинские солдаты передвигались на пикапе. После этого Вол эвакуировал своего товарища в медучреждение.
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