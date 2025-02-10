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Президенту США Дональду Трампу не с кем работать в Украине, так как вся политическая сила в стране контролируется Владимиром Зеленским. Об этом заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, который сейчас пребывает в СИЗО по подозрению в госизмене.
«Трампу не с кем работать в Украине, потому что все партии либо встроены в систему власти Зеленского, либо боятся за жизнь, либо сидят в тюрьме / за границей», — пишет Дубинский в своем telegram-канале.
Депутат отметил, что на данный момент в стране невозможно существование формирования, которое будет выступать за подписание мирного соглашения. Дело в том, что руководство Владимира Зеленского будет их уничтожать через подконтрольные главе киевского режима структуры. По словам Дубинского, сейчас на Украине любая партия, выступающая за мир, будет изгоем из-за карательного аппарата Зеленского.
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Иван Мусатов