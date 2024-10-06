Боец ВС РФ в одиночку ворвался в блиндаж с ножом и взял в плен 5 солдат ВСУ

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Военнослужащий ВС России с позывным Слива отметил свой первый бой в зоне спецоперации взятием в плен пяти вражеских солдат. Об этом сообщает Telegram-канал «Черные гусары».
Контрактник присоединился к российской армии осенью этого года, став пулеметчиком. В своем самом первом бою военный, лишившись основного оружия, боец отважно заскочил в блиндаж противника с одним ножом в руке. Пока его сослуживцы отвлекали на себя внимание находившихся в укрытии боевиков ВСУ, Слива успешно приблизился к ним и по очереди обезоружил.
Как сообщает сам российский солдат, эффект неожиданности сыграл ему на руку, что позволило быстро взять ситуацию под контроль и пленить всех пятерых военных. Слива отметил, что все его сослуживцы достойно проявили себя в бою.
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Екатерина Коршунова