Силы ПВО в Белгороде и Белгородской области сбили несколько воздушных целей

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Над Белгородом, Белгородским и Борисовским районами сработала российская система противовоздушной обороны – было сбито несколько воздушных целей. Об этом в своем Telegram-канале написал глава Белгородской области Вячеслав Гладков.
По словам главы региона, данные о пострадавших и разрушениях не поступали. Все службы осуществляют свою работу на местах происшествий, добавил Гладков.
Губернатор заключил, что информация о последствиях уточняется.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Губернатор заключил, что информация о последствиях уточняется.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова