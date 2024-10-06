Минобороны показало видео поражения судна со снарядами из Европы в порту Одессы

Видео: Минобороны России
Минобороны России показало видео уничтожения судна со снарядами из Европы в порту Одессы. Соответствующие кадры ведомство опубликовало в своем телеграм-канале. Отмечается, что удар был нанесен российским комплексом «Искандер-М».
На кадрах от министерства отчетливо виден момент удара по судну, а после детонация боеприпасов западного производства.
В Минобороны также добавили, что ракетный удар по кораблю пришелся как раз в момент разгрузки вооружения.
Напомним, за последнее время российские войска все чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наемников.
Читайте также:
В Харьковской области уничтожили переправу ВСУ через реку Оскол
Силы ПВО в Белгороде и Белгородской области сбили несколько воздушных целей
ВС России отразили две попытки ВСУ прорваться через границу
В Минобороны также добавили, что ракетный удар по кораблю пришелся как раз в момент разгрузки вооружения.
Напомним, за последнее время российские войска все чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наемников.
Читайте также:
В Харьковской области уничтожили переправу ВСУ через реку Оскол
Силы ПВО в Белгороде и Белгородской области сбили несколько воздушных целей
ВС России отразили две попытки ВСУ прорваться через границу
Данил Пономарев