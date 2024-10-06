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Минобороны показало видео поражения судна со снарядами из Европы в порту Одессы

06 октября 2024, 14:58

Видео: Минобороны России

Минобороны России показало видео уничтожения судна со снарядами из Европы в порту Одессы. Соответствующие кадры ведомство опубликовало в своем телеграм-канале. Отмечается, что удар был нанесен российским комплексом «Искандер-М».
На кадрах от министерства отчетливо виден момент удара по судну, а после детонация боеприпасов западного производства.

В Минобороны также добавили, что ракетный удар по кораблю пришелся как раз в момент разгрузки вооружения.



Напомним, за последнее время российские войска все чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наемников.

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#удар
#пво
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В Харьковской области уничтожили переправу ВСУ через реку Оскол
ВКС РФ уничтожили речную переправу ВСУ в Харьковской области ударом авиабомбы
06 октября 2024, 14:48

Фото: iStock/Vital Hil

Летчики Воздушно-космических сил РФ уничтожили переправу ВСУ через реку Оскол в районе населенного пункта Гороховатка Харьковской области. Об этом сообщило Минобороны России, кадры публикует РИА Новости.
Отмечается, что удар был произведен авиабомбой с универсальным модулем планирования и коррекции. Согласно информации ведомства, в момент нанесения удара транспорт ВСУ перевозил личный состав на ротацию.




Уточняется, что после удара ВКС России произошел мощный взрыв.

Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.

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Силы ПВО в Белгороде и Белгородской области сбили несколько воздушных целей
Гладков: силы ПВО в Белгороде и Белгородской области сбили воздушные цели
06 октября 2024, 14:41

Фото: iStock/vadimrysev

Над Белгородом, Белгородским и Борисовским районами сработала российская система противовоздушной обороны – было сбито несколько воздушных целей. Об этом в своем Telegram-канале написал глава Белгородской области Вячеслав Гладков.
По словам главы региона, данные о пострадавших и разрушениях не поступали. Все службы осуществляют свою работу на местах происшествий, добавил Гладков.

Губернатор заключил, что информация о последствиях уточняется.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Командир корпуса «Князь Владимир» попросил отменить арест экс-мэра Сочи
Командир корпуса «Князь Владимир» попросил отпустить экс-мэра Сочи из СИЗО
06 октября 2024, 14:22

Фото: РИА Новости/Пресс-служба Мещанского суда

Командир добровольческого корпуса «Князь Владимир», генерал-майор Денис Барило попросил отпустить из СИЗО бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского «под свое наблюдение». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на копию его ходатайства.
По словам Барило, в случае, если Копайгородский совершит преступные действия, то командование воинской части обязуется «немедленно» сообщить об этом в правоохранительные органы. Генерал-майор отметил, что руководство части также представило экс-мэра к награде «За отвагу» за боевые отличия.

Напомним, в конце сентября текущего года Мещанский суд Москвы арестовал Алексея Копайгородского до 18 ноября. Бывшему мэру вменяют статью о присвоении и растрате. Ущерб оценили в 3,7 млн рублей.

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#сочи
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#ущерб
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Минобороны РФ опубликовало кадры удара по месту разгрузки боеприпасов в Одесской области
«Искандер-М» ударил по месту разгрузки боеприпасов из Европы в Одесской области
06 октября 2024, 14:02

Фото: iStock/aapsky

ВС РФ ударом оперативно-тактического комплекса «Искандер-М» уничтожили контейнеровоз с боеприпасами, доставленными для ВСУ из Европы, в порту «Южный» Одесской области. Об этом сообщили в Минобороны России.
Уточняется, что российские войска атаковали судно в момент разгрузки боеприпасов для ВСУ. На кадрах, опубликованных российским оборонным ведомством, можно увидеть детонацию боеприпасов и горение контейнеровоза.

Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.

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#судно
#вс рф
#минобороны рф
#всу
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ВС России отразили две попытки ВСУ прорваться через границу
МО: ВС России отразили 2 попытки ВСУ прорваться через границу в Курской области
06 октября 2024, 13:32

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Российские войска за сутки отразили две попытки ВСУ прорваться через границу РФ в направлении населенного пункта Новый Путь. Об этом сообщили в Минобороны России.
Уточняется, что враг потерял порядка 20 человек. В российском военном ведомстве добавили, что один украинский солдат сдался в плен.

Также отмечается, что за время боевых действий на курском направлении украинская армия потеряла более 20 800 военнослужащих.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#человек
#вс рф
#минобороны рф
#всу
#спецоперация
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Российские военные поразили базу горючего ВСУ под Одессой
ВС России ударили по аэродрому в Староконстантинове и базе ВСУ под Одессой
06 октября 2024, 13:20

Фото: iStock/Leonid Ikan

Бойцы ВС РФ ударили по базе горючего ВСУ в районе Одессы. Об этом сообщило Минобороны России.
Уточняется, что удары российской армии пришлись по инфраструктуре аэродрома Староконстантинов в Хмельницкой области. В российском оборонном ведомстве добавили, что ВС РФ также атаковали пункты управления дронами, скопления живой силы и военной техники ВСУ в 137 районах.

Иные подробности не сообщаются.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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В России появится игра про СВО
«Известия»: в России появится игра про СВО
06 октября 2024, 12:50

Фото: istockphoto/gleitfrosch

В России появится новая компьютерная игра про спецоперацию «Отряд 22: ZOV». Как пишут «Известия», ее разработку уже одобрили в Минобороны. Уточняется, что военное ведомство проконсультирует разработчиков, однако финансировать проект не будет. За достоверность игры возьмет на себя ответственность герой РФ Владислав Головин с позывным «Струна».
Геймеры узнают о том, что происходило в Авдеевке, Мариуполе и Донбассе, познакомятся с оружием, военной техникой и экипировкой.

По словам продюсера игры Александра Толкача, игроки виртуально поучаствуют в боях в реальном времени. Предусмотрена тактическая пауза, чтобы оценить обстановку и раздать приказы. Таким образом к продукту приобщатся россияне, у которых разный игровой опыт.

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МВД опровергло сообщения об убийстве задержанного военблогера «Тринадцатого»
06 октября 2024, 12:41

Фото: iStock/Dzurag

Главное управление МВД РФ по Ставропольскому краю опровергло информацию об убийстве в отделении полиции задержанного военного блогера Егора Гузенко с позывным «Тринадцатый». Соответствующее сообщение ведомство опубликовало в своем телеграм-канале. Новость о смерти Гузенко в ГУ МВД назвали недостоверной.
«Информация, размещённая в одном из Telegram-каналов, о смерти задержанного в отделении полиции Ставропольского края является недостоверной», — указано в сообщении ведомство.
Ранее сообщалось, что блогера Егора Гузенко объявили в розыск в России и задержали в Ставропольском крае. О задержании сообщил он сам в своем телеграм-канале. Блогер заявил, что его задержали в Ставропольском крае, когда он приехал в отпуск со спецоперации. На канал «Тринадцатого», где он публикует материалы на военную тематику, подписаны более 300 тысяч человек. Гузенко утверждает, что отправился добровольцем на Донбасс еще в 2014 году и воевал в течение 10 лет.

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#человек
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#telegram
#информация
#донбасс
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В ВСУ объяснили, в каком случае Украина полностью потеряет Донбасс
Офицер ВСУ Свитан: Украина полностью потеряет Донбасс при увольнении Буданова*
06 октября 2024, 12:32

Фото: istockphoto/Silent_GOS

Если начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов* лишится своего поста, киевский режим может окончательно потерять Донбасс. Об этом пишет РИА Новости.
По мнению полковника ВСУ в запасе Романа Свитана, руководитель украинского Минобороны Рустем Умеров опасается потерять свое место из-за Буданова*.

«Если же уберут Буданова*, то возможно повторение истории с отставкой главкома ВСУ Валерия Залужного, в результате чего Киев потерял контроль [на линии боевого соприкосновения] и едва не лишился Донбасса», — сказал Свитан.
Умеров ранее уволил двух замов Буданова* без ведома последнего. Речь идет об Игоре Остапенко и Викторе Зайцеве.

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*Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов
#мир
#россия
#украина
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#всу
#донбасс
#днр
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