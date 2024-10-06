Российские военные поразили базу горючего ВСУ под Одессой

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Бойцы ВС РФ ударили по базе горючего ВСУ в районе Одессы. Об этом сообщило Минобороны России.
Уточняется, что удары российской армии пришлись по инфраструктуре аэродрома Староконстантинов в Хмельницкой области. В российском оборонном ведомстве добавили, что ВС РФ также атаковали пункты управления дронами, скопления живой силы и военной техники ВСУ в 137 районах.
Иные подробности не сообщаются.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Иные подробности не сообщаются.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова