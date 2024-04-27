Боец ВС РФ водрузил флаг бригады в центре Семеновки — видео

Фото: iStock/Dmitry Belyaev
Боец ВС РФ с позывным «Крыл» вышел с флагом 114-й ОМСБр в центр Семеновки.
В этом момент его окружали беспилотники и артиллерия украинской армии. Кадры показывает Readovka.
Боец не испугался оружия и техники противника, дошел до центра села и вернулся обратно в распоряжение.
Ранее сообщалось, что украинские боевики потеряли контроль над Семеновкой и отступили из населенного пункта.
Российские войска продолжают продвигаться и на Донецком направлении. Сейчас подразделения бойцов закрепились на границе поселка Урожайное.
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Боец не испугался оружия и техники противника, дошел до центра села и вернулся обратно в распоряжение.
Ранее сообщалось, что украинские боевики потеряли контроль над Семеновкой и отступили из населенного пункта.
Российские войска продолжают продвигаться и на Донецком направлении. Сейчас подразделения бойцов закрепились на границе поселка Урожайное.
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Алёна Самарева